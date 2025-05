Tödliche Tragödie in Horb Hochbrücken-Bauer Porr im Porträt – Erfolge und Kritik

Porr hat sich in der Bauindustrie mit großen Projekten etabliert. Aber das Unternehmen geriet auch schon in die Kritik. Der Tod von drei Arbeitern in Horb ist der größte Tiefpunkt.