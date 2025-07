Musikverein feiert: So lief der „Tag der Blasmusik“ in Altdorf

So lief der „Tag der Blasmusik“ in Altdorf

1 Der Musikverein Altdorf feierte sein 125-jähriges Bestehen mit einem „Tag der Blasmusik“, bei dem sie auch selbst auf der Konzertbühne standen. Foto: Decoux Der Musikverein Altdorf feierte am Sonntag sein 125-jähriges Bestehen und das ganze Dorf feierte mit.







Der Gottesdienst wurde von Josua Schwab, seit zwei Jahren Priester beim Don Bosco-Jugendwerk in Istanbul, zelebriert. Schwab hat als ehemaliger Klarinettist des Jubiläumsvereins einen besonderen Bezug zum MV Altdorf und richtete es in seinem Kalender ein, über den Festtag im Ettenheimer Stadtteil sein zu können. Im heimischen Dialekt schuf er eine Brücke zwischen dem Glauben und der Musik: „Nur wenn die Schriften von Evangelium und Musikpartituren von Menschen mit gutem Gehör und viel Freude harmonisch zum Leben erweckt werden, erzeugen sie die erhoffte Wirkung“. In den Fürbitten wurde durch die Vorstandssprecherin Annika Möhringer an die vielen Musikergenerationen gedacht, die das Vereinsschiff in stürmischen Zeiten auf Kurs hielten oder nach den beiden Weltkriegen wieder auf Kurs brachten.