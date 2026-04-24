Musikverein Fahrnau: Langjährige Musiker geehrt

1 Ehrungen beim Musikverein Fahrnau (von links): Patrik Bender, Ursula Meyer(Ehrungsbeauftragte), Tobias Hoyer, Heidi Lehwald und Benjamin Brenzinger. Foto: Paul Eischet Im Rahmen des Frühlingskonzerts wurden Heidi Lehwald und Tobias Hoyer für 25 Jahre aktives musizieren ausgezeichnet.







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Ehrungen gab es im Rahmen des Frühlingskonzerts von Musikverein Fahrnau und Harmonika Orchester Schopfheim. Dazu begrüßten die beiden Vorsitzenden des Musikvereins, Benjamin Brenzinger und Patrik Bender, die Ehrungsbeauftragte des Alemannischen Musikverbands Ursula Meyer. Ihr oblag es, die beiden langjährigen Aktiven Heidi Lehwald am Horn und Tobias Hoyer an der Posaune für ihre 25-jährige Mitgliedschaft auszuzeichnen. Dafür gab es die Silberne Ehrennadel des Verbands und eine Urkunde. Die Geehrten seien wertvolle Musiker und aus dem Verein nicht mehr wegzudenken, sagte Meyer. Brenzinger betonte, Hoyer übernahm vor knapp einem Jahr die Funktion des Jugendleiters als wichtige Zukunftsaufgabe des Orchesters.