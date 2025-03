Die Theaterbühne wurde in den vergangenen Wochen im Musikerheim aufgebaut.

Der Inhalt dieser Story lässt einiges erahnen, besonders einen familiären Ärger. Jacqueline und Mark sind ein sympathisches, junges und verliebtes Paar. Dem gemeinsamen Glück scheint nichts im Weg zu stehen – oder vielleicht doch?

Das größte Problem der beiden sind ihre streitbaren Familien, die grundverschieden und nicht ganz einfach sind. Aufgrund dieser Gegensätze sind bei jedem Zusammentreffen Streit und Ärger vorprogrammiert. Um dem zu entgehen sind Mark und Jacqueline in eine einsame Hütte an einem abgelegenen Ort geflüchtet. Dort wollen sie sich – bewusst ohne ihre streitbare Familien - in aller Ruhe und Heimlichkeit vom Dorfpfarrer trauen lassen.

Doch so ruhig wie erhofft ist es in der Hütte gar nicht. Dummerweise haben sowohl Jacqueline als auch Mark jeweils einer „Vertrauensperson“ ihrer Familie die geheimen Pläne und den Aufenthaltsort verraten. Und so stört nicht nur die resolute Hüttenwirtin Klara ständig die traute Zweisamkeit des jungen Paares – plötzlich stehen die beiden Familien unerwartet vor der Tür.

Sehr schnell wird klar, dass aus dem ursprünglichen Hochzeitstraum von Mark und Jacqueline ein Alptraum zu werden droht. Denn von Beginn an ist das Zusammentreffen der beiden so grundlegend verschiedenen Familien von gänzlich unterschiedlichen Vorstellungen über den Ablauf der Hochzeit geprägt. Sowohl die Eltern von Jacqueline als auch von Mark wollen die Hochzeitsfeier jeweils nach ihren Vorstellungen gestalten. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass beide Seiten immer wieder heftig zusammenrasseln – und Jacqueline und Mark stehen immer machtlos dazwischen.

Erlebnisse im Nachtclub

Der Vater und der Opa von Mark nutzen den kurzen Urlaub zu allem Überfluss auch noch um im nahen Dorf im Nachtclub „La Bomba“ etwas zu erleben. Dabei geraten sie nicht nur in größte Schwierigkeiten mit dem italienischen Türsteher Pedro, sondern treiben auch noch Leonie, die biedere Haushälterin des Dorfpfarrers an den Rand der Verzweiflung.

Jacqueline und Mark haben nun endgültig die Nase voll von den ewigen Streitereien ihrer Familien. Nur mit Einfallsreichtum und mit einer List können die beiden doch noch ihre Traumhochzeit feiern. Sind die beiden Familien von Jacqueline und Mark dabei? Haben sie die Vorstellungen von Jacqueline und Mark akzeptiert? Sind sie vielleicht schon wieder abgereist?

Die Regie machen die Theaterspieler gemeinsam. Auch für das Schminken benötigen sie nicht extra jemand. Sie machen dies gegenseitig. Martin Briegel hat wieder die Aufgabe des Souffleurs übernommen. Wilfried Baiker ist für die Technik zuständig.

Die Aufführungstermine

Premiere ist am Samstag, 5. April, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 6. April, um 18 Uhr, und Samstag, 12. April, um 19 Uhr. Einlass ist immer eine Stunde vor Beginn. Im Musikerheim Empfingen gibt es Vorverkaufskarten für 8 Euro. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 10 Euro.

