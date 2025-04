Die Theatergruppe des Musikvereins Empfingen weiß, wie man dem Publikum an drei ausverkauften Abenden ein paar unbeschwerte Stunden, einfach Urlaub vom Alltag, beschert.

Zur Aufführung kam das Theaterstück „Oh Gott, die Familie“, ein Drei-Akter von Bernd Gombold.

Sven Schneider, Vorsitzender des Musikvereins Empfingen, begrüßte das Publikum im voll besetzten Musiker- und Radfahrheim: „Schön, dass sie sich richtig entschieden haben. Lehnen sie sich zurück.“

Jacqueline und Mark wollen heiraten. Ihre Familien sind einverstanden, aber wollen die Hochzeitsvorbereitungen nicht dem jungen Paar überlassen. Um dem zu entgehen, sind Mark und Jacqueline in eine einsame Hütte an einem abgelegenen Ort geflüchtet ohne zu erahnen, wer sie besuchen wird. Haben doch beide ihren Vertrauenspersonen gesagt, wo sie sind.

Hüttenwirtin sagt gleich mal wo es langgeht

Die resolute Hüttenwirtin Klara sagt den beiden gleich unmissverständlich, was sie tun dürfen und was nicht. In den Augen der beiden Familien ist sie nur noch die Hüttenkampfmaschine.

Alsbald kommt überraschender, nicht willkommener Besuch. Die beiden Familien haben es von den Vertrauenspersonen erfahren. Von den Hochzeitsfeierlichkeiten haben beide Familien sehr unterschiedliche Vorstellungen. Sind doch Marlene und Herbert in einer anderen „Liga“ zuhause als Martha und Fritz.

Der Vater und der Opa von Mark nutzen den kurzen Urlaub zu allem Überfluss auch noch um im nahen Dorf im Nachtclub „La Bomba“ etwas zu erleben. Dort ist eine Verkleidung vorgesehen, also raus aus den Anzügen. Wenn diese nur nicht vergessen worden wären bei der „Heimkehr“. Wie kommt man an die Anzüge, die für die Hochzeit gedacht sind. Sollen es doch die Ehefrauen nicht erfahren. Pedro, der italienische Türsteher soll helfen, soll aber gleichzeitig die ausstehenden Rechnungen kassieren.

Zudem ist Leonie, die biedere Haushälterin des Dorfpfarrers aufgetaucht. Sie will die Trachten vorbeibringen, in denen das Paar heiraten will. Sie trifft auf den Opa Johann und Fritz und hält diese für das Brautpaar und ist sichtlich darüber schockiert. Opa Johann und sein Sohn Fritz jedoch denken das Leonie vom Nachtlokal „La Bomba“ geschickt wurde, um ihnen die Hochzeitsanzüge zu bringen.

Und so geht es auf und ab. Dauernder Ärger ist programmiert. Jacqueline und Mark haben endgültig die Nase voll von den ewigen Streitereien ihrer Familien. Sie verschwinden. Als sie später zurückkommen, gaben sie bekannt, dass sie schon getraut wurden und dass Jacqueline schwanger ist. Und schon geht es weiter mit ersten Streitereien. Welches historische Taufkissen darf zur Taufe genutzt werden.

Für 30 Auftritte seit dem Jahr 1987 geehrt

Im Rahmen der vielen Dankesworte wurde Harald Walter, der neu in der Theater-Crew ist und souverän die Rolle des Pedro übernommen hatte, und Manu Mayer für 30 Auftritte seit 1987 geehrt.

Die Rollenverteilung: Es spielen als Mark - Florian Lutz, als Jacqueline - Mariella Schneider, als Fritz - Reiner Schindler, als Martha - Manu Mayer, als Herbert - Andi Welle, als Marlene - Sandra Schneider, als Klara - Anita Deuringer als Leonie - Christa Baiker, als Pedro - Harald Walter.