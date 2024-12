Sie bewegten sich konzertant überwiegend in der Ober- und Höchststufe.

Erstes gemeinsames Konzert der Jugendkapelle Die Jugendkapelle, die den Auftakt dieses Konzertabends einläutete, zeigte sich bestens in Form. Zudem feierte die Jugendkapelle eine Premiere. Die Jugendkapellen aus Empfingen und Wiesenstetten haben sich nach den Sommerferien zusammengeschlossen und freuen sich nun auf ihr erstes gemeinsames Konzert. Carlotta Welle führte durch das Programm.

Lesen Sie auch

„How to train your dragon“, so das Eröffnungsstück. Das Stück wurde geschrieben zu der Buchreihe „Drachenzähmen leicht gemacht“, welches dann auch verfilmt wurde. Hicks, der Sohn des Stammesoberhauptes, trainiert gemeinsam mit seinen Freunden Drachen.

Die Konfrontationen der Gangs musikalisch dargestellt

Weiter geht es mit „America“ aus dem berühmten Musical „West Side Story“. Es geht um die zwei Gangs „Jets“ und Sharks“ in New York. Die vielen Taktwechsel, die die Musiker vor die eine oder andere Herausforderungen stellt, stellen dabei die Konfrontationen der Gangs dar.

Mit „Last Christmas“ gab es eine Zugabe „Mary you“ ist vielen bekannt als Soundtrack bei Heiratsanträgen. Es ist eine fröhliche und unbeschwerte Hymne, die uns daran erinnert, dass die Liebe oft in den einfachsten Momenten blüht. Es geht darum die perfekten Augenblicke zu genießen und die spontane Entscheidung zu treffen den Rest des Lebens mit jemanden zu verbringen, den man liebt. Mit „Last Christmas“ gab es eine Zugabe.

Bei Aktiven nehmen über 60 Musikerinnen und Musiker Platz Durch das Programm der Aktiven führten Jakob Welle und Mariella Schneider. Beim Einmarsch der über 60 Aktiven war zu hören „Es hört nicht mehr auf“.

Mit dem ersten Stück der Aktiven „Funiculi Funicula“ eröffnete die Aktiven ihren Auftakt. Dieses Konzertstück wurde als Werbesong für die im Jahr 1880 eröffnete Seilbahn Funicolare del Vesuvio“ komponiert. Obwohl das Lied innerhalb nur weniger Stunden entstand, wurde es schnell international berühmt. Das Konzertwerk beginnt mit einer kräftigen Einleitung im Schlagzeug, der brillante Fanfarenmotive folgen. Das Thema zieht sich durch alle Instrumentengruppen und wird durch verschiedene Takt- und Harmoniewechsel variiert.

Als nächstes folgte „First Suite in Es“. Es gilt als eines der wichtigsten Meisterwerke des Blasorchesterrepertoires. Die Suite besteht aus drei Sätzen. Chaconne, Intermezzo und einem Marsch.

Das nächste Konzertstück erinnert an Charly Chaplin. Aus seinen Filmen waren zu hören Lieder aus Limelight, The Kid, Modern Times, a King in New York, The great Dictator und vieles mehr. Das gehörte anspruchsvolle Medley für Orchester gehört zur Ober- und Höchststufe. Vor der Pause schlossen sich noch Ehrungen an.

Das Sinnbild für die mentale Kraft des Menschen Der zweite Teil des Jahreskonzerts begann mit „Wehre Eagels Soar“, auf deutsch „Wo Adler fliegen“. Dieses Werk steht als Sinnbild dafür, welche mentale Kraft es in einem Menschen auslösen kann, wenn er realisiert, welches Potenzial er in sich trägt. Wenn wir wirklich begriffen haben wie individuell und besonders wir und unsere Stärken und Schwächen sind, dann befreit sich unser Geist und steigt hinauf, dorthin wie die Adler fliegen.

Musikerpaar spendet einen Hochzeitsmarsch

Als Nächstes gab es mit „Bruremarsj fra Lodingen“ einen Hochzeitsmarsch zu hören, gespendet von dem jungen Empfinger Musikerpaar Hannes Schäfer und Ann-Kathrin Lamparter anlässlich ihrer Hochzeit.

Mit „Goldplay in Symphony“ zeigten die Musiker, dass sie auch in Pop zuhause sind. Das Medley „Coldplay in Symphony“ enthält die größten Hits der beliebten Band „Goldplay“. Genießen sie nun die genialen Melodien von Goldplay, kombiniert mit einer sinfonischen Note.

Mit dem Konzertstück „Textilaku“ läuteten die Empfinger Musiker das offizielle Ende ihres Jahreskonzertes ein. Der Marsch „Textilaku“ ist ein anspruchsvoller „Marsch der Textilarbeiter“ wird oft auch als Trentschiner Musikantenmarsch bezeichnet. Auch diese Konzertstück wurde von Reiner und Manuela Schindler anlässlich ihrer Hochzeit gespendet.

Das Publikum erklatscht sich zwei Zugaben Begeistert vom Verlauf des Konzertabends erklatschten sich die Konzertbesucher noch zwei Zugaben, so „Heimatgedanken“ und „Rudolph the red-nosed Reindeer“. Zum Schluss des Konzertabends gab es von Sven Schneider noch viele Dankesworte.

Langjährige und verdiente Mitglieder geehrt

Ehrungen non Stopp

gehörten auch zum Jahresprogramm des MV Empfingen. Diese führte Peter Kreidler vom Blasmusikkreisverband zusammen mit Sven Schneider, MV-Vorsitzender, durch.

Das D1-Abzeichen

erhielt Florian Walter.

Das D2-Abzeichen

ging an Eva Mayer und Madeleine Schneider.

Für 10 Jahre

aktive Vereinsmitgliedschaft wurden mit der Ehrennadel in Bronze geehrt: Jakob Koch, Ruth-Marie Brenner, Dominik Letzgus, Mara Briegel und Jakob Welle.

Die Ehrennadel in Gold

erhielten für 30 Jahre aktives Musizieren Ralf Hellstern und Sven Schneider.

Seit 60 Jahren

aktiver Musiker ist Xaver Kleindienst.

Fördernadel in Bronze

Martin Briegel war 12 Jahre 1. Musikzugführer. Er erhielt vom Blasmusikverband BW die Fördernadel in Bronze mit Urkunde für 10 Jahre aktive Ausschusstätigkeit.

Auch passive Mitglieder

wurden geehrt.

Seit 70 Jahren

passives Mitglied ist Hans Hellstern.