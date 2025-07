In der Hochdorfer Straße in Göttelfingen wird vom 26. bis 28. Juli gefeiert.

Der Musikverein „Eintracht“ Göttelfingen veranstaltet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal die beliebte Göttelfinger Mosthocketse. Vom 26. bis 28. Juli öffnet der Verein die Tore in der Hochdorfer Straße 19 und lädt Gäste aus nah und fern herzlich ein.

Vom 26. bis 28. Juli – also am Samstag, Sonntag und Montag – verwöhnen die Musiker ihre Gäste mit hausgemachtem Most und einem abwechslungsreichen Speisenangebot. Ein besonderes Highlight ist natürlich das reich belegte und liebevoll garnierte Vesperrad für 3 bis 4 Personen.

Süffiger Most von „Kellermeister“ Anton Raible

Die Mosthocketse ist bekannt für ihren süffigen Most, den „Kellermeister“ Anton Raible jedes Jahr aus heimischem Obst herstellt – in den Sorten Apfel-, Birnen- und Birne-Holunder-Most. Im vergangenen Jahr wurden rund 600 Liter davon ausgeschenkt.

Die Früchte stammen von den Streuobstwiesen rund um Göttelfingen, wo Jung- und Alt-Musiker im Herbst gemeinsam beim Obstauflesen helfen. Auch kulinarisch hat die Veranstaltung einiges zu bieten: Neben Schälripple mit Mostkraut und gerauchten Bratwürsten finden sich auch besondere Spezialitäten auf der Karte, die in der Region selten geworden sind. Dazu zählen unter anderem Ochsenmaulsalat und der A’gmachte Backstoikäs. „Mit diesen traditionellen Gerichten möchten wir uns bewusst von anderen Veranstaltungen abheben“, betont Julia Bläse, Veranstaltungsvorstand des Musikvereins. „Viele Gäste kommen gerade wegen dieser Spezialitäten jedes Jahr wieder.“

Musikalisch wird das Fest ebenfalls begleitet: Am Samstagabend sorgt die Gruppe „Quetschenbengel“ für Stimmung. Am Sonntag beginnt das Programm um 14.30 Uhr mit einer Auswahl an Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, begleitet von einem ergänzenden herzhaften Speiseangebot. Der Montag steht ab 17 Uhr im Zeichen des traditionellen „Handwerkervesper“.

Zu diesen Zeiten wird gemeinsam gefeiert

Und hier die Uhrzeiten: Samstag, 26. Juli, ab 17 Uhr, Sonntag, 27. Juli, ab 14.30 und Montag, 28. Juli, ab 17 Uhr. Veranstaltungsort ist die Scheune, Hochdorfer Straße 19 in Eutingen im Gäu, Göttelfingen.

Weitere Informationen unter www.mv-g.de/veranstaltungen/mosthocketse/