Rund 200 Besucher strömten kürzlich in die festlich geschmückte Korntalhalle in Göttelfingen, um das Jahreskonzert des Musikvereins „Eintracht“ Göttelfingen zu erleben.

„Und sie wurden mit einem facettenreichen, musikalisch anspruchsvollen Abend belohnt“, berichtet der Musikverein in einer Mitteilung. „Unter der musikalischen Leitung von Bernadette Keppler und Corinna Jöchle präsentierte der Verein ein Programm, das klassische Blasmusik, epische Filmmelodien und moderne Pop-Arrangements in perfekter Harmonie verband.“

Den Abend eröffnete Corinna Jöchle mit der Jugendkapelle der Vereine Baisingen / Eutingen / Göttelfingen mit dem Arrangement von „Blinding Lights“ (The Weeknd), das mit poppigem Groove das Publikum überraschte und „Highlights from Shrek 2“ – ein Medley bekannter Songs aus dem Filmklassiker, das humorvoll und lebendig dargeboten wurde.

Orchester vermittelte spannende Atmosphären

Danach folgte die Eintracht mit dem festlichen „Königsmarsch“ von Richard Strauss, bearbeitet von Guido Rennert. Die festlichen Fanfaren und Trommeln, welche in der Halle verteilt positioniert waren, baten den Besuchern ein sehr breites Klangbild.

Die Dirigentin Bernadette Keppler führte das Orchester mit souveräner Hand und sorgte von Beginn an für einen klangstarken und energiegeladenen Einstieg. Danach folgte die viersätzige Concert Suite „Deliverance“ von Etienne Crausaz – ein Wechselspiel aus dramatischen, lyrischen und rhythmischen Passagen.

Mit „The Borgias – The Black Legend“ von Otto M. Schwarz wurde es düster und eindrucksvoll: Das Stück zeichnete musikalisch das zwielichtige Porträt von Papst Alexander VI. Mit dramatischer Intensität und düsteren Klangfarben ließ das Orchester ein spannungsgeladenes Klanggemälde entstehen.

Höhepunkte mit „The Lion King“

Nach der Pause brachte das Orchester mit Jan Van der Roosts kraftvollem „Flashing Winds“ und dem gefühlvollen „Canterbury Chorale“ zwei weitere Höhepunkte auf die Bühne. Besonders emotional wurde es mit dem Medley aus Disneys „The Lion King“, das mit Klassikern wie Circle of Life und Can You Feel the Love Tonight Erinnerungen an Kindheit und Kinoleinwand weckte.

Den krönenden Abschluss bildete das energiegeladene Medley „Elvis – The King“, das Klassiker wie Jailhouse Rock und Can’t Help Falling in Love in neuem Bläserglanz erstrahlen ließ. Charmant und unterhaltsam führte Andreas Schäfer durch das Programm und ergänzte die Musik mit interessanten Einblicken in Werk und Komponisten.

Ein musikalisches Ausrufezeichen

Langanhaltender Applaus

Der Abend wurde vom Publikum mit langanhaltendem Applaus und stehenden Ovationen gefeiert. „Das Jahreskonzert zeigte einmal mehr, wie lebendig, vielfältig und verbindend Blasmusik sein kann – ein musikalisches Ausrufezeichen, das noch lange nachklingen wird“, so der Verein.