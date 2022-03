Bernd Staiger löst Dietmar Hany an der Spitze ab

1 Dietmar Hany (von links), Bernd Staiger (neuer Vorsitzender), Thorsten Rall, Julia Ibscher, Tamara Hauschel und Michael Heinzelmann wurden gewählt. Foto: Müller

Bei der 94. Hauptversammlung des Musikvereins "Eintracht" Fluorn wurde unter anderem ein neuer Vorsitzender gewählt.















Fluorn-Winzeln - Erneut musste pandemiebedingt auf die musikalische Eröffnung der Versammlung verzichtet werden. Dennoch freute sich der erste Vorsitzende Dietmar Hany, dass es endlich wieder was zu berichten gab. Zwar in sehr schlanker Version aber immerhin konnten kleinere Aktionen umgesetzt werden, die etwas Normalität in diese Zeit brachten. Schriftführerin Carmen Hilbert ging ausführlicher auf die Geschehnisse des Vereinsjahres ein. "Mit einer ungewissen und befremdlichen Ruhe sind wir ins Jahr 2021 gestartet. Der hoffnungsvolle Blick, bald mit den Proben zu starten, kostete allerdings noch viel Geduld", betonte sie.

Wirtschaftlich ein "blaues Auge"

Ein wenig Abwechslung in die Proben-Zwangspause brachte ein musikalischer Gruß des Dirigenten Axel Zimmermann. Zeitweise konnte unter Pandemie-Bedingungen in der Festhalle geprobt werden. Allerdings brachten die immer wieder wechselnden Bestimmungen einen hohen organisatorischen Aufwand mit sich.

Die wenigen Höhepunkte waren ein Ständchen zum Geburtstag eines Musikkameraden, die öffentliche Probe beim VfL Fluorn, der Frühschoppen bei der Sichelhenke in Winzeln, die Mitgestaltung des Volkstrauertags und weihnachtlichen Weisen an Heiligabend. Detailliert präsentierte Kassierer Bernd Staiger die Finanzen. Der Verein ist wirtschaftlich mit einem "blauen Auge" durch das schwierige Jahr gekommen. Nur durch die zahlreichen Spenden konnte dies erreicht werden. Dass die Kasse korrekt geführt wurde, attestierte der Kassenprüfer Torsten Schmid.

Das Resümee des erkrankten Dirigenten Axel Zimmermann verlas die Schriftführerin Carmen Hilbert. Zunächst sprach er der gesamten Kapelle ein großes Kompliment aus. Alle hungerten danach, endlich wieder vor Publikum musikalisch auftreten zu dürfen. Welch enormen Stellenwert die Jugendarbeit hat, wurde beim Bericht der Jugendleiterin Daniela Pfau deutlich.

Neuer Vorsitzender gewählt

Bernd Heinzelmann übernahm die Wahlleitung. Er bedankte sich für das große Engagement der scheidenden ersten und zweiten Vorsitzenden Dietmar Hany und Marc Ziegler. Für das Amt des ersten Vorsitzenden erklärte sich der bisherige Kassierer Bernd Staiger bereit. Er wurde einstimmig gewählt. Als Stellvertreterin wurde Carolin Aichholz gewählt. Tamara Hauschel übernimmt das Amt der Kassiererin. Für weitere zwei Jahre wurden Schriftführerin Carmen Hilbert sowie die Ausschussmitglieder Matthias Hezel und Karin Heinzelmann bestätigt.

Neu in Ausschuss gewählt wurden Michael Heinzelmann und Thorsten Rall, die die Plätze von Carolin Aichholz und Marianne Beuter übernahmen. Ebenfalls neu gewählt wurde Julia Ibscher als stellvertretende Jugendleiterin. Für weitere zwei Jahre wurden Vera Aichholz als Ausbildungsleiterin, Dietmar Hany als Instrumentenwart, Andy Hess als Kassenprüfer und als Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit Kerstin Müller in ihren Ämtern bestätigt.

Der Vorsitzende Dietmar Hany ehrte anschließend langjährige Mitglieder. Gudrun Eisele wurde für 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft geehrt. Bernd Staiger bedankte sich bei Dietmar Hany für fast 20 Jahre Engagement im Vorstand. Schriftführerin Carmen Hilbert überreichte ihm einen Kumquat-Baum und einen Gutschein für Gartenutensilien.

Ausblick auf Veranstaltungen

Optimistisch gab es einen Ausblick auf bevorstehende Veranstaltungen. Geplant ist der Unterhaltungsabend im April, das Trucker-Treffen im Mai, ein Veranstaltungswochenende im Oktober mit einem Comedy-Abend mit Heinrich del Core und dem Erntebier-Fest und das Jahresabschlusskonzert im November. Für den Comedy-Abend im Oktober hat der Vorverkauf bereits begonnen. Karten können bei allen aktiven Musikern erworben werden.

Carsten Schmid, Vorsitzender des Musikvereins Winzeln, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit der beiden Musikvereine. Voller Vorfreude blickt der Musikverein Winzeln auf das bevorstehende Musikfest zum 100. Jubiläum im Mai. Bevor die konstruktive Versammlung geschlossen wurde, gab es weitere wohlwollende und dankende Worte aus dem Kreis der Versammlungsbesucher.