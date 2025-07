Musikverein Eggenertal: Zustupf für die neue Uniformausstattung

1 Der Musikverein Eggenertal hat neue Uniformen angeschafft, von der Sparkasse Markgräflerland gab es einen Zustupf. Foto: MV Eggenertal Die Sparkasse Markgräflerland unterstützt den Musikverein Eggenertal.







Der Musikverein Eggenertal hat in diesem Jahr ein ganz besonderes Ereignis zu feiern – sein 100-jähriges Bestehen. Ein passender Anlass, um sich nach drei Jahrzehnten frischen Wind in den Kleiderschrank zu holen: Die alten Uniformen waren nach rund 30 Jahren treuem Dienst in die Jahre gekommen – Zeit für ein neues Erscheinungsbild. Die Sparkasse Markgräflerland hat die Neuanschaffung mit einer Spende unterstützt: 2500 Euro aus der „Stiftung für das Markgräflerland. Sparkasse Markgräflerland“ sowie zusätzlich 2500 Euro aus dem Spendenetat der Sparkasse flossen in das Projekt, heißt es in einer Mitteilung.