1 Der Musikverein Dotternhausen gab ein andächtiges Konzert in der Sankt-Martinus-Kirche. Foto: Geiser

In andächtiger Atmosphäre in der Sankt-Martinuskirche gab der Musikverein Dotternhausen am Vorabend des ersten Advents ein emotionales Konzert. Viele Gäste sind in das Gotteshaus gekommen, das in sanftes, warmes Lichtgetaucht war. Im Zusammenspiel mit der intensiven Musik herrschte eine außergewöhnliche Stimmung.