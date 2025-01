Musikverein Dotternhausen: Edwin Geiser wird vom Vereinschef zum Ehrenvorsitzenden

Narrenzunft Schömberg Nach fünf Jahren gibt es wieder einen Zunftball

Zum ersten Mal seit fünf Jahren fand in Schömberg wieder der Zunftball statt. Entsprechend groß war die Resonanz in der Stauseehalle. Die Beiträge der närrischen Gruppen lehnten sich an das Motto „Antike Spiele“ an.