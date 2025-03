Der Vorsitzende Rolf Weckenmann lobte in seinem Bericht die erfolgreiche musikalische Zusammenarbeit mit Musikdirektor Thomas Michelfeit.

Schriftführer Günter Bertsch ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren. Im Vordergrund der Vereinsarbeit steht die Jugendausbildung, was auch im Bericht von Ute Brenner deutlich wurde. Zum Verein zählen 30 Jungmusiker und elf Kindern in den Blockflötengruppen. Im vergangenen Jahr wurde gemeinsam mit den Jugendkapellen aus Binsdorf und Erlaheim eine Projektjugendkapelle ins Leben gerufen, die bei den Konzerten der drei Kapellen mit am Start war.

Lesen Sie auch

Eine weitere wichtige Stütze der Jugendarbeit ist die Kooperation mit der Bläserklasse der Schloßbergschule in Dotternhausen, die im dritten und vierten Schuljahr unter der Leitung von Frank Schnell musizieren. So konnten auch im vergangenen Jahr sechs Jungmusiker aus der Bläserklasse in die Jugendkapelle übernommen werden. Nach einer nachwuchsbedingen Pause steht Jugenddirigentin Caroline Sinz wieder am Bläserpult. Während ihrer Abwesenheit hat Musikdirektor Thomas Michelfeit die Leitung der Jugendkapelle übernommen.

Wichtige Stützen

Im Bericht des Dirigenten hob Musikdirektor Thomas Michelfeit die spannende Zusammenarbeit mit dem Bläserensemble hervor. Nach der Sommerpause ging es dann in die Konzertvorbereitung. Er lobte die Jugend, die jetzt schon musikalische Verantwortung übernimmt und wichtige Stützen in ihren Stimmen oder bei Soli sind.

Der detaillierte Kassenbericht von Tanja Meßmer ließ kein Fragen offen und so konnte Kassenprüfer Karl Erler die Entlastung empfehlen.

Der scheidende Bürgermeister gab einen Rückblick auf die vergangenen 16 Jahre seiner Amtszeit. Er erinnerte an Highlights wie die Uraufführung der Schieferpark-Suite oder die berauschende Nacht der Musik im Amphitheater des Schiefererlebnisses.

Ehrungen

Die Ehrungen übernahm Vorsitzender Heinz Weckenmann. Eine Auszeichnung für 40 Jahre fördernde Mitgliedschaft erhielten Jolande Erler und Heidrun Weckenmann. Für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Ramona Edelmann, Caroline Sinz und Deborah Wendt geehrt. Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Thorsten Hellstern hielt die Laudatio. Er überreichte die BVBW-Dirigentennadel in Bronze mit Urkunde an Caroline Sinz für zehn Jahre Dirigententätigkeit als Jugendleiterin. Ein Dank ging an Notenwart Bernd Schumacher, der das umfangreiche Notenarchiv des Vereins katalogisiert hat.

Wahlen

Schriftführer

Günter Bertsch

Vorsitzender

Andreas Blank, Angelika Bitzer, Fabian und Nick Weckenmann

Kassenprüfer

Clemens Bertsch

Vorsitzender

Heinz Weckenmann