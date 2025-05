Auf ein positives Echo stieß am Samstagabend die erste Brigachtaler Hitparade, für die in den vergangenen Wochen mehr als 3200 Stimmen für die Wahl eingegangen waren.

30 Stücke in unterschiedlichen Musikkategorien standen zur Wahl. 20 von ihnen bekam das Publikum in drei Abschnitten geboten. Musikalische Abwechslung zwischen Neuer deutscher Welle, Welthits des Pop und originären Blasmusikklassikern garantierten Abwechslung.

Wie es sich für eine Hitparade gehört, hatten die Organisatoren in Ralf Köhler auch einen Moderator gefunden, der einiges zu den Top 20 der Brigachtaler Bevölkerung zu berichten hatte. Dass der Abend mit „Euphoria“, einem ehemaligen Siegertitel des Eurovision Song Contests (ESC) auf Platz 20 begann, sollte sinnbildlich für den Hitparadenkonzertabend stehen.

Denn wie bei seinem großen Bruder ESC dauerte es ein paar Stunden, bevor der Musikverein den ersten Platz der Hitparade aufführte. Dazwischen belohnte das Publikum das von Dirigent Volker Rückert bestens vorbereitete Brigachtaler Orchester mit reichlich Applaus für die Präsentationen der Top 20 unter denen sich diverse Polkas und Märsche befanden.

Pop- und Rock-Medleys

In den Hitmedleys von Bon Jovi, Phil Collins, den Red Hot Chilli Peppers oder Toto waren Weltstars zu Gast im Zirkuszelt, in dem das Orchester auch mit John Miles Liebesbekundung an die „Music“ begeisterte.

Mit fortschreitender Dauer stieg die Spannung wer auf den ersten drei Plätzen im Brigachtaler Hitparadenranking gelandet war. Letztendlich ging Bronze an den Kaiserin-Sissi Marsch und Silber an den Oktoberfestklassiker „Böhmischer Traum.“

Tiroler Hymne auf Platz eins

Kein Halten mehr gab es während dem ersten Platz als das Publikum lautstark zur inoffiziellen Tiroler Hymne „Dem Land Tirol die Treue“ mitsang. Auch während den Zugaben „Auf der Vogelwiese“ und dem Badner Liede bebte das Zelt. Co-Vorsitzender Andras Weißhaar nutzte zudem die Gelegenheit, um Volker Rückert als Dirigent und erklärtem VFB Stuttgart Fan mit einem eigenen Pokal auszuzeichnen.

„Wir wissen zu schätzen, dass du wegen uns auf das Pokalfinale verzichtet hast“, lachte Weißhaar. Im Zirkuszelt zu Gast war außerdem Egon Bäurer, der als Präsident des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar gemeinsam mit dem Vorsitzenden Weißhaar Tenorhornistin Lena Basler mit dem goldene Leistungsabzeichen auszeichnete.

Co-Vorsitzender Andreas Weißhaar (rechts) freut sich, wie Dirigent Volker Rückert mit einem Pokal in der Hand den Gewinn des DFB-Pokals seines VFB-Stuttgart mitfeiert. Foto: Rainer Bombardi

Gold mit eingraviertem Diamant für 70 aktive Jahre als Musiker ging an den Waldhornisten Reinhold Fischer. Am Freitag erlebte lud der Musikverein Brigachtal zu einer Festplatzsause ein, in der zum Auftakt die Nachwuchsorchester und eine kleine Dorfmusik die zunehmend in größerer Anzahl auf dem Festgelände eintreffenden Gäste begeisterte. Am späten Abend brachten die Villinger Klosterbrass und zu vorgerückter Stunden DJ Kälble die Stimmung im Zelt zum Kochen.