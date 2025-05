In die Kindheit zurückversetzt fühlte sich so mancher Zuhörer des Frühjahrskonzerts in Boll. Das Konzert stand mit dem Thema „Filmhelden der Kindheit“.

Auf eine musikalische Reise in die Welt der Filmklassiker wurden die Zuhörer beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Boll mitgenommen. Eine ausgezeichnete Wiedergabe bekannter Melodien und Songs aus TV-Shows und Filmen erfreute die Konzertbesucher. Das Konzert stand mit dem Thema „Filmhelden der Kindheit“ unter der Leitung von Mircea Piciu.

Los ging es mit flotten Melodien der TV-Serie aus den 1980er-Jahren des Jugendhelden „Captain Future“ aus der gleichnamigen Soundtrack-Suite von Christian Bruhn. Sofort kam in der passend zum Konzertthema dekorierten Festhalle Kinostimmung auf. Popcorntüten, Süßes oder Saures trugen zur Atmosphäre bei.

Lesen Sie auch

Später lautete die Frage: Wer kennt nicht „Chip und Chap“ oder die „Gummibärenbande“ mit ihren bekannten Kinder-TV-Melodien? Das Medley für Blasmusik, arrangiert von Jens Illemann, überzeugte durch seine Fröhlichkeit mit Rhythmen des Dschungels und Tempowechseln, was auch erwachsenen Zuhörern Spaß bereitete.

Hervorragende Auswahl an Musikstücken

Mit „Highlights from Robin Hood“, einem Musikstück aus Film und Musical von Michael Kamen, folgte ein Höhepunkt des Frühjahrskonzertes. In dem von Joe Grain arrangierten Medley waren von Anfang an die Posaunen und das tiefe Blech gefragt. Ebenfalls gefiel das Flötenregister. Hierbei zeigte sich bereits eine hervorragende Auswahl der musikalischen Werke, welche das Publikum erreichte und in die entsprechende Zeit versetzte.

Und weiter steigerte sich die musikalische Auswahl mit „Beauty and the Beast“. Bei dem Arrangement von Toshio Mashima war das gesamte Orchester gefordert. Herausragend zeigten sich hierbei die Solis am Saxofon von Andrea Riedel und Maren Felger sowie der Trompeter Bernd Locher und Stephan Herrnann.

Titelmelodie von „Bonanza“ als Zugabe

Weiter blieben die Anforderungen hoch. Klarinetten und Flöten brachten ihr notwendiges Können bei „The Magic of Harry Potter“ zu Gehör. Mit „Avengers: Endgame“ war Science-Fiction angesagt. Bei Action, Emotion, Gänsehaut und dem restlichen Popcorn konnte die Darbietung des Komponisten Alain Silverstri genossen werden. Details wie das solistische Glockenspiel von Armin Buckenmaier ergänzten das Spiel der Kapelle.

Mit konzertanter Unterhaltungsmusik endete das Frühjahrskonzert mit der bekannten „Selections from The Lion King“ von Paul Lavender. Lobenswert stach das Soli der Flötistinnen Lisa Keller, Teresa Löffler und Jessica Felger heraus. Natürlich durften die Musiker nicht ohne geforderte Zugabe von der Bühne. Mit der Titelmelodie von „Bonanza“ konnte kein passenderes Musikstück gefunden werden.