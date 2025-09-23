Musikverein Bösingen: Jonas & Carola sagen nicht nur zur Musik ja – sondern auch zu ihren Herzen

Bei strahlendem Sonnenschein geben sich Jonas & Carola Flaig das Ja-Wort. Die beiden Musikvereine aus Wellendingen und Bösingen begleiteten das Paar.
Bei strahlendem und wolkenlosem blauem Himmel, wurden am vergangenen Samstagnachmittag das Ehepaar Jonas & Carola Flaig von ihren Musikvereinen Wellendingen und Bösingen gemeinsam vom Elternhaus von Carola von der Rottweilerstraße in Wellendingen bis in die Kirche St. Ulrich unter der Gesamtleitung des Bösinger Dirigent Martin Hirschmann, musikalisch begleitet.