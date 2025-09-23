Musikverein Bösingen: Jonas & Carola sagen nicht nur zur Musik ja – sondern auch zu ihren Herzen

Bei strahlendem Sonnenschein geben sich Jonas & Carola Flaig das Ja-Wort. Die beiden Musikvereine aus Wellendingen und Bösingen begleiteten das Paar.

Bei strahlendem und wolkenlosem blauem Himmel, wurden am vergangenen Samstagnachmittag das Ehepaar Jonas & Carola Flaig von ihren Musikvereinen Wellendingen und Bösingen gemeinsam vom Elternhaus von Carola von der Rottweilerstraße in Wellendingen bis in die Kirche St. Ulrich unter der Gesamtleitung des Bösinger Dirigent Martin Hirschmann, musikalisch begleitet.

Den Trauungsgottesdienst zelebrierte festlich Pfarrer Timo Weber, der gemeinsam von den beiden Musikvereinen unter dem Bösinger Dirigent Martin Hirschmann im hohen Maße, musikalisch bereichert wurde. Der große Sektempfang auf dem Kirchplatz, wurde wiederum von den beiden Musikvereinen musikalisch begleitet.

Hochzeitsfeier in der Turn- und Festhalle

Das Ehepaar Jonas & Carola Flaig leben seit 2021 in Bösingen zusammen. Jonas Flaig spielt seit 2010 im Musikverein Bösingen, seine Frau Carola, seit 2021 sowie sie bei den Bösingern Polkaperlen. Außerdem spielt sie immer noch bei ihrem Wellendinger Heimatverein mit. Ihr Vater Frank Junker ist ebenso aktiver Musiker im Wellendinger Musikverein dazu seit dreieinhalb Jahren als Hornist im Bösinger Musikverein, wo er sich ebenso sehr Wohl fühlt.