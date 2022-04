1 Vorstand und Ausschuss des Musikvereins Böhringen sind wieder komplett (von links): Daniel Mohl (Kassierer), Katja Schwarzwälder (Schriftführerin), Tanja Hack-Digiser (stellvertretende Vorsitzende), Björn Seemann (Jugendleiter), Yvonne Huonker (Beisitzerin), Dirigent Michael Müller, Daniela Langrock (Beisitzerin) und Michael Schmid, der neue Vorsitzende. Zum Team gehören außerdem die Beisitzer Marco Dreher und Benjamin Schwarzwälder. Foto: Weisser

Die Zeit ohne Vorsitzenden hat beim Musikverein Böhringen nunmehr ein Ende. Das Führungsteam ist nach der Jahresversammlung im Sportheim wieder komplett.















Dietingen-Böhringen (kw). Der bisherige Vizechef Michael Schmid sprang in die Bresche und stellte sich für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung. Für diese Entscheidung erhielt Schmid von den Musikern und von Dirigent Michael Müller ("Mein größter Respekt") einen riesigen Applaus.

Zwei Wochen nach der Wahl

Vorgänger Martin Häsler war Ende September des vergangenen Jahres überraschend zurückgetreten. Zwei Wochen zuvor hatte er sich noch für ein weiteres Jahr wählen lassen. Als stellvertretende Vorsitzende fungiert nunmehr die bisherige Beisitzerin Tanja Hack-Digiser. Kassierer Daniel Mohl, Schriftführerin Katja Schwarzwälder, Jugendleiter Björn Seemann sowie Beisitzer Marco Dreher wurden in ihren Ämtern bestätigt.

"Dass wir so kurze Zeit nach der letzten Versammlung ohne ersten Vorsitzenden dastehen, damit hat niemand gerechnet", sagte Schmid in seinem Rückblick. Der Ausschuss habe sich darauf geeinigt, angesichts der damaligen Corona-Bestimmungen auf eine außerordentliche Versammlung zu verzichten und bis zur nächsten Versammlung ohne Vorsitzenden weiterzumachen.

Elf Aktive hörten auf

Insgesamt elf Aktive hätten im vergangenen Jahr aufgehört, darunter fünf Ehrenmitglieder, beklagte der kommissarische Vereinschef. Weiterhin bedauerte er, dass keinerlei kameradschaftliche Aktivitäten stattfinden konnten. Erfolgreich sei das "kleine Schlachtfest" unter den gegebenen Umständen verlaufen.

Dies bestätigte später Kassierer Daniel Mohl. Nach dessen Ausführungen hatten diese Veranstaltung sowie reichlich Spenden dafür gesorgt, dass der Musikverein das vergangene Jahr mit einem stattlichen Plus abschließen konnte. Schriftführerin Katja Schwarzwälder erinnerte mit einer Bilderpräsentation an die wenigen Auftritte und Aktivitäten.

Der Dirigent berichtet

Von einem äußerst schwierigen Start in 2021 mit einer sehr langen Pause berichtete Dirigent Michael Müller. Beim Dorfhock im Juli seien die Musiker erstmals wieder präsent gewesen. Die Probe am Dienstag in kleineren Gruppen wolle er beibehalten, erklärte der musikalische Leiter. Die Vorbereitung für das ausgefallene Konzert sei nicht umsonst gewesen, darauf könne man aufbauen.

Michael Müller fand es schade, dass etlicher Musiker mit großer Erfahrung mit dem Musizieren aufgehört hätten. Der Verein müsse agil bleiben und etwas tun, auch wenn es nicht einfach werde, forderte er und meinte voller Zuversicht: "Wenn wir kameradschaftlich zusammenhalten, dann schaffen wir es."

Optimistischer Jugendleiter

Optimismus ("Langsam kehren wir zur Normalität zurück") verbreitete Jugendleiter Björn Seemann. Er kündigte einen Schnuppertag in der Grundschule Dietingen sowie einen Auftritt des Jugendprojektorchesters in Irslingen am 25. Juni an. Ortschafts- und Gemeinderätin Catrin Hils dankte den Musikern im Auftrag der Ortschaftsverwaltung für das große Engagement auch in schwierigen Zeiten.