Musikverein blickt auf Feier zum 100-Jährigen: 200 Helfer stemmen Jubiläumsfest in Altenheim

Kräftig gefeiert worden ist das komplette Wochenende über in Altenheim. Der Musikverein hatte zu seinem Geburtstagsfest zum 100-Jährigen, das sich über drei Tage hinweg zog, eingeladen. Und zahlreiche Gäste ließen es sich nicht nehmen, zum gratulieren zu kommen. In diesen Rahmen eingebunden war auch das Ortenauer Kreistrachtenfest. Mehr als 1000 Teilnehmer haben sich für den Umzug, der am Sonntag stattfand, angemeldet.

Gestemmt haben diese große Veranstaltung rund 200 ehrenamtliche Helfer. „Darüber sind wir sehr dankbar. Jeder hat sein bestes gegeben und die Stimmung in den Schichten war durchweg gut“, sagt der Vorsitzende des Musikvereins Christian Adam gegenüber unserer Zeitung. Über das Festwochenende kann er ausschließlich Positives berichten. „Alle haben mit angepackt, das Wetter war perfekt und die Freude stand allen in den Gesichtern – was will man mehr?“, so Adam. Bedanken wolle er sich für die vielen positiven Resonanzen zum Fest.

Lesen Sie auch

Vor allem die vielen Besucher am Montag haben den Verein überrascht

Der Verein sei überwältigt von den vielen Besuchern über alle drei Tage hinweg – „Einige Besucher waren sogar alle drei Tage auf dem Fest“, weiß der Vorsitzende.

Rundum sei alles harmonisch verlaufen, große Ärgernisse habe es keine gegeben. „Das es bei Veranstaltungen in dieser Größenordnung und zu Stoßzeiten Wartezeiten bei der Essensausgabe gibt, lässt sich nicht immer ganz vermeiden. Wir haben unseren Gästen eine große kulinarische Auswahl von unseren regionalen Lieferanten geboten“, so Adam.

Foto: Verein

Nicht nur am Samstag mit der Musikgruppe „Fäaschtbänkler“ war „volles Haus“, auch der Umzug zum Kreistrachtenfest am Sonntag war sehr gut besucht. „Positiv überrascht wurden wir vom Besucheransturm am Montagabend“, sagt Adam gegenüber unserer Redaktion. „Wir haben uns einen vollen Abend gewünscht, aber mit so vielen Besuchern haben wir absolut nicht gerechnet. Die Stimmung war bombastisch, alle haben getanzt und geklatscht und es gab mehrere Zugaben.“ Unter diesen Voraussetzungen habe es dem Orchester eine riesen Freude bereitet, den Abend musikalisch abzuschließen.

Yvonne Heizmann wird in diesem Rahmen zur Ehrendirigentin ernannt

Im Rahmen des Jubiläumswochenendes wurde nach 24 Jahren Yvonne Heizmann verabschiedet – „es war sehr emotional“, so Adam. Heizmann ist zur Ehrendirigentin ernannt worden.

Für viele Besucher, das wisse der Vorsitzende, war es ein einmaliges Erlebnis. „Solche Musikfeste sind in unserer Region selten. Solche Events bleiben in Erinnerung und verbinden die Vereine und die Menschen.“

Insgesamt wolle sich der Verein nochmals bei all den Sponsoren, Lieferanten, Helfern und natürlich den Gästen bedanken. „Trotz der anstrengend Tage haben wir als Verein viele Momente sehr genossen. Dieses Jubiläum war einmalig!“, sagt Adam und spricht dabei im Namen aller Mitglieder.

Am Dienstag ging es dann an den Abbau. Auch gebe es einen Austausch im Nachgang. „Am 26. Oktober wird es außerdem für alle ein großes Helferfest geben, bei dem alle nochmals einen schönen Abend zusammen erleben werden.“

Weitere Veranstaltungen

Wer am Wochenende nicht zum Gratulieren kommen konnte, habe gegen Ende des Jahres nochmals dazu Gelegenheit: „Im Herbst haben wir noch einige tolle Auftritte vor uns“, sagt Vorsitzende des Musikvereins Christian Adam. Außerdem werde im Januar das Jahreskonzert unter der neuen Leitung von Alexander Weber stattfinden.