Musikverein Bittelbronn: Zwei Frauen geben den Takt an

Mit einem vielseitigen Programm und Begeisterung präsentierte der Musikverein Bittelbronn ein Konzert, das musikalisch wie menschlich von frischem Wind geprägt war.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt es in dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse, welches Moderatorin Roswitha Eiseler mit den Geschehnissen rund um das Jahreskonzert des Musikvereins (MV) Bittelbronn in Verbindung brachte. Die Bedeutung des Gedichts liege darin, dass jeder Neuanfang mit einer besonderen Kraft, Energie und Magie verbunden sei. „Wir werden diese Magie heute Abend spüren“, versprach Moderatorin Eiseler den zahlreichen Zuhörern in der Mehrzweckhalle in Bittelbronn.

Jetzt geben beim MV-Bittelbronn nämlich sprichwörtlich gleich zwei Frauen den Takt an. Ganz besonders im Fokus stand dabei die neue Dirigentin der Kapelle, die derzeit an der Musikakademie in Trossingen studiert. Ihre Eltern sind ebenfalls Musiker, womit sie die Leidenschaft für die Musik mit in die Wiege gelegt bekam.

Jugendkapelle spielt

Zunächst schwang jedoch Jasmin Asprion den Taktstock, die mit der Jugendkapelle (Juka) Bittelbronn-Rexingen den Auftakt des Jahreskonzerts gestaltete. Mit dem Coldplay-Klassiker „Viva La Vida“ sorgte der musikalische Nachwuchs für einen stimmungsvollen Beginn, gefolgt von dem feurigen Hit „Firework“ (Katy Perry). Dass Blasmusik auch ordentlich rocken kann, wollte die Juka mit „Livin’ On A Prayer“ (Bon Jovi) und dem legendären Deep-Purple-Titel „Smoke On The Water“ unter Beweis stellen.

Neue Dirigentin

Gespannt wurde die neue Dirigentin der Hauptkapelle, Hannah Fischer, von den Besuchern erwartet, die ihren ersten Taktschwung mit dem traditionellen „Reitermarsch“ (Johann Strauß) tätigte. Der über ein Jahrhundert beliebte Marsch wird bis heute auch bei den berühmten Wiener Neujahrskonzerten aufgeführt. Für Fischer entpuppte sich die Aufführung des Werkes in Bittelbronn als ein durchaus gelungener erster Ritt mit der Kapelle.

Als sehr hörenswert stellte sich auch die Arie „Last Rose Of Summer“ aus der Oper „Martha“ heraus, in welcher Dennis Schlotter und Sebastian Kocheise an der Trompete als Solisten brillierten. In dem Stück trafen irische Klänge auf eine melancholische Stimmung, während mit dem Arrangement „Pirates Of The Carribbean“ die Abenteuer von „Captain Jack Sparrow“ virtuos zum Leben erweckt wurden. Dirigentin Fischer war die Freude am Musikstück von Beginn an anzusehen. Die Strahlkraft ihres Lächelns schien sich in der Spielfreude der Kapelle widerzuspiegeln. Ebenso imposant setzte Fischer mit dem MV das mystische Werk „Baba Yetu“ (Christopher Tin) um.

Folk-Rock-Musik

Im zweiten Teil des Konzerts startete die Kapelle schwungvoll mit einem Medley der schwedischen Pop-Sensation „Roxette“. Nach dem Ausflug in die 80er- und 90er-Jahre entführten die Aktiven ihr Publikum in die Gefilde der amerikanischen Folk-Rock-Musik. Der durch die Fernsehserie „Grey’s Anatomy“ bekannte Hit „The Story“ (Brandi Carlile) wurde vom Komponisten Martin Scharnagl für Blasorchester neu arrangiert. Beeindruckend und mitreißend setzte die Kapelle das Arrangement musikalisch um, welches durch die Darbietung der Solisten Hanna Schäfer, Mario Müller, Simon Renz und Sebastian Kocheise gefühlvoll abgerundet wurde.

Freunde traditioneller Blasmusik kamen mit der flotten „Spitzregen Polka“ (Radek Ruzicka) voll auf ihre Kosten, bevor das Medley aus Songs der gleichnamigen Band „Santiano“ für Begeisterung beim Publikum sorgte. Natürlich ließen die Zuhörer die Kapelle und ihre neue Dirigentin nicht ohne eine Zugabe von der Bühne. So ließ der MV-Bittelbronn letztlich sein Jahreskonzert mit der „Ode an die Freude“ (Ludwig van Beethoven) erfolgreich ausklingen.

Ehrungen

Verdiente Mitglieder und Musiker

Im Rahmen des Jahreskonzerts ehrte Vorsitzender Sebastian Kocheise verdiente Mitglieder und Musiker des Vereins. Hierbei wurde auch der musikalische Nachwuchs für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Chiara Wetzler und Tallulah Wetzler haben beide die D2-Prüfung bestanden und erhielten hierfür ihre Urkunden. Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft wurde anschließend Tim Franz geehrt, während Michael Abberger, Dennis Schlotter, René Schlotter, Adrian Schlotter, Aaron Sayer, Simon Renz, Mario Müller, Alexander Baltrusch und Peter Daiker für 20-jährige Treue mit Ehrennadeln ausgezeichnet wurden. Eine besondere Auszeichnung erhielt Clemens Daiker für zehn Jahre Vorstandstätigkeit im Dienste der Blasmusik. Ihm wurde die Verdienstmedaille in Bronze vom Blasmusikverband Baden-Württemberg überreicht. Von 2015 bis 2019 war er als Jugendleiter der Jugendkapelle Bittelbronn tätig und bekleidet seit 2019 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden im Musikverein Bittelbronn.