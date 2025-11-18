Musikverein Bittelbronn: Zwei Frauen geben den Takt an

Mit einem vielseitigen Programm und Begeisterung präsentierte der Musikverein Bittelbronn ein Konzert, das musikalisch wie menschlich von frischem Wind geprägt war.
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, heißt es in dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse, welches Moderatorin Roswitha Eiseler mit den Geschehnissen rund um das Jahreskonzert des Musikvereins (MV) Bittelbronn in Verbindung brachte. Die Bedeutung des Gedichts liege darin, dass jeder Neuanfang mit einer besonderen Kraft, Energie und Magie verbunden sei. „Wir werden diese Magie heute Abend spüren“, versprach Moderatorin Eiseler den zahlreichen Zuhörern in der Mehrzweckhalle in Bittelbronn.