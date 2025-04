Musikverein Bisingen-Zimmern: Höhepunkt war Konzert im Burghof

Der Musikverein Zimmern (MVZ) besteht zum 31. Dezember aus 50 aktiven Musikern, davon sind elf Jugendliche unter 18 Jahren. Bei 30,7 Jahren liege der Durchschnitt. Zudem werden zwei Ehrendirigenten, sechs Ehrenmitglieder, wovon noch drei aktiv musizieren und 113 Fördermitglieder. Aktiv zeigt sich der MVZ neben dem Orchester in der musikalischen Früherziehung, der Blockflötengruppe, der Bläserklasse Grundschule Bisingen sowie Jugendmusik Zimmern.

Das sind die Wahlergebnisse

Gewählt wurden: Vorsitzende Öffentlichkeit Carina Bendrin, Vorsitzender Verwaltung und Wirtschaft Bernd Sommer, Vorsitzender Finanzen Stefan Beck, Schriftführerin Corinna Hebrank, Geschäftsführer Tobias Pflumm, Jugendleiterin Sarah Henger, als Beisitzer: Markus Hölle, Martin Heckhoff und Thomas Pflumm sowie zu Kassenprüfern Rainer Class und Norbert Mayer.

Vorsitzende Carina Bendrin bedankte sich auch mit einem Präsent bei den scheidenden teils langjährigen Amtsträgern: Karl-Heinz Bogenschütz, Eduard Toranzo, Angela Henger, Alexander Heckhoff, Corinna Hebrank, die den MVZ maßgeblich geprägt und gestärkt haben.

Für vorbildlichen Probenbesuch durfte geehrt werden: Thomas Pflumm, Marion Geiger und Hubert Pflumm.

Joachim Breimesser dankt dem Verein

Über hervorragende Feedbacks der Konzertbesucher informierte Joachim Schöpe im Dirigentenbericht. Besonders gut angekommen beim Publikum seien auch die integrierten Showeinlagen beim Konzert im Hof der Burg Hohenzollern. Obwohl es regnete, sei dieser Auftritt „ganz besonders“ gewesen. Carina Bendrin stellte bei ihrem Rückblick die Veranstaltungen aus Anlass des 100-jährigen Vereinsjubiläums heraus.

Jugendleiterin Corinna Hebrank informierte in ihren Aussagen über die Ausbildung beim Nachwuchs und deren Veranstaltungen. Karl-Heinz Bogenschütz, der mit Edu Toranzo die Kassenprüfung oblag, bestätigte deren Korrektheit. Ortsvorsteher Joachim Breimesser durfte auch namens Andreas Fecker Dank an die Musikkapelle aussprechen. Sowohl die Bereicherung des Kulturlebens als auch die wertvolle Jugendarbeit sei unverzichtbar, um die aktiven Reihen des Orchesters zu füllen.

„Nur gemeinsam sind wir stark“

Vereinsvorsitzende Carina Bendrin legte Wert darauf, dass die Arbeit im Verein das Engagement jedes Einzelnen erfordert. Bendrin: „Nur gemeinsam sind wir stark.“ Bendrin weiter: „Um die lebendige Gemeinschaft in unserem Verein zu bewahren, bedarf es kontinuierlicher Pflege und Zuwendung.“

Inzwischen sind auch die Planungen für das Sommerfest in vollem Gange. Wer gerne helfen möchte mit einem Arbeitseinsatz oder mit einer Kuchenspende für den Sonntag wendet sich an Geschäftsführer Tobias Pflumm, der unter der Telefonnummer 0173/9719796 oder per E-Mail an tobias.pflumm@feuerwehr-bisingen.de zu erreichen ist.