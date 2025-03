Musikverein Bisingen: So lief die emotionale Amtsübergabe von Wolfram Dehner ab

Nach 23 Jahren an der Spitze des Bisinger Musikvereins (MV) übergab Wolfram Dehner bei der Hauptversammlung sein Ehrenamt an seinen Nachfolger Christian Wipfler. Dehners Verdienste wurden dabei auf besondere Art gewürdigt.

Eröffnet wurde die Versammlung im Probelokal gleich mit einer Überraschung für Wolfram Dehner: Die Bläserklassen für Erwachsene ließen es sich nicht nehmen, ihrem scheidenden Vorsitzenden ein Ständchen zu spielen. Bei der kurzen Rede durch eine Musikerin wurde deutlich, dass sie ihm sehr dankbar sind, denn ohne Dehner gäbe es die Bläserklasse für Erwachsene nicht.

Nach einem Ständchen vom Saxofon-Ensemble unter der Leitung von Christoph Günther eröffnete Dehner letztmals den Abend. Bei seinem Bericht ging der scheidende Vorsitzende auch auf den aktuellen Stand der Dinge ein: „Wir haben zum Zeitpunkt der Übergabe 318 Mitglieder, davon 215 aktive und 115 unter 18 Jahren. Der Verein ist faktisch schuldenfrei“. Auch blickte Dehner auf die 23 Jahre seit seiner Amtsübernahme zurück: Heute habe man ein eigenes, so gut wie bezahltes Vereinsheim. Zudem habe der MV allein in den vergangenen 16 Jahren für fast 80 000 Euro Instrumente gekauft. Dehner bedankte sich beim Verein für tolle 23 Jahre sowie für die Unterstützung durch seine Frau Brigitte, Sohn Tobias und Tochter Martina.

Verein kann weiter Schulden tilgen

Es folgte der Bericht von Schriftführerin Melanie Donnerstag: Bei einem Haushalt von rund 130 000 konnte ein Überschuss erzielt werden, der zur weiteren Schuldentilgung herangezogen wurde. Bei ihrem Bericht ging Dirigentin Dee Boyd darauf ein, wie positiv sich die Bläserklassen für Erwachsene entwickelt hätten.

Vizedirigent Julian Wipfler, ging auf die Probenarbeit und die Besetzung des Orchesters ein. Zum Schluss bedankte er sich bei Dehner: Er habe ihm und Julius Hauth bereits als Jungmusiker eine Dirigierausbildung ermöglicht, deren Finanzierung der MV übernahm.

Dankesworte gab es auch vom Kreisverband

Jugendleiter Jonas Fischer gab danach Aufschluss über die Jugendarbeit. Er erklärte, dass – wenn es Dehner nicht gäbe – er vermutlich heute nicht Jugendleiter wäre: „Man merkte unserem Vorstand an, dass sein Herz für die Vereinsjugend schlägt“. Anschließend folgte Christian Wipflers letzter Bericht als Inventarverwalter in gewohnter Manier in Reimform.

Die Entlastung übernahm Ralf Merz als Geschäftsführer des Blasmusik-Kreisverbands. Auch er ging auf die Leistungen des scheidenden Vorsitzenden ein: Dehner sei auch auf Kreisverbandsebene ein sehr geschätzter Vorsitzender gewesen, dessen Wissen gerade bei rechtlichen Problemen oder Fragen zu Fördergelder gerne gefragt war.

Merz leitete kurz darauf die Wahl des neuen ersten Vorsitzenden, bei der die Mitglieder einstimmig für Christian Wipfler votierten. Dieser erklärte daraufhin, dass er den Verein im Sinne seines Vorgängers weiterführen möchte und dankte Dehner für das Geleistete. Als erster Gratulant stand Dehner an Wipflers Seite, der ihm eine glückliche Hand in der Führung des Vereins wünschte und erklärte, dass sein Nachfolger so ticke wie er selbst.

Emotional wurde es, als Christian Wipfler der Versammlung vorschlug, Dehner zum ersten Ehrenvorsitzenden in der Geschichte des Musikvereins zu ernennen. Unter viel Applaus wurde die Ernennung an Ort und Stelle vollzogen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand eine Änderung in der Vereinsordnung: Zukünftig können je ein Vertreter der Polkafreunde und der Bläserklassen für Erwachsene einen Sitz im Ausschuss erhalten. Die Stelle des Vertreters der Polkafreunde wurde danach mit Andreas Wirth besetzt.

Die Wahlen und Verpflichtungen

Gewählt wurden

Vorsitzender: Christian Wipfler; Schriftführer: Melanie Donnerstag; Inventurverwalter: Stefen Baur, akt. Besitzer: Christoph Günther, Johannes Dehner, Hannes Eichinger, Tobias Holocher; passive Besitzer: Fidelius Dieringer, Rita Lamparth, stv. Jugendleiter: Julian Wipfler, Notenwart: Annabelle Oertel, stv. Notenwart: Janne Donnerstag, Vertreter Polkafreunde: Andreas Wirth, Kassenprüfer: Thomas Krüger, Heinz Domhardt.

Verpflichtet werden

konnte Uwe Schmid ab dem 31. März als Nachfolger für Dirigentin Dee Boyd für die Bläserklasse Erwachsene. Hannah Fischer wiederum wird ab dem 1. April die Nachfolge für Dirigent Jürgen Frey für das Stammorchester und als Jugenddirigentin antreten.