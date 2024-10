1 Silvia Frey (von links) mit MVB-Vorsitzendem Wolfram Dehner, Ehrendirigent Jürgen Frey und stellvertretendem Vorsitzenden Hartmut Swoboda beim Konzert in Bisingen am Samstag. Foto: Wahl

Der langjährige Dirigent des Musikvereins Bisingen hört auf – und wurde aus Dank für sein Wirken zum ersten Ehrendirigenten des Vereins ernannt.









Link kopiert



Zum Ehrendirigenten des Musikvereins Bisingen wurde Jürgen Frey beim Abschiedskonzert am Samstagabend in der Hohenzollernhalle ernannt. In der vom Vorsitzenden Wolfram Dehner gehaltene Laudatio kam einmal mehr zum Ausdruck, was der Geehrte innerhalb seiner 23-jährigen Wirkenszeit in Bisingen gemeistert und vollbracht hat.