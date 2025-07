Zum Ehrungsabend hatte der MV Bisingenin sein Probelokal eingeladen. Musikalisch eingestimmt wurden die Gäste durch die Bläserklasse für Erwachsene mit Dirigent Uwe Schmidt.

Karl Edelmann, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbands Zollernalb, gratulierte dem Verein zu der von Wolfram Dehner initiierten Bläserklasse: Das Projekt sei „einfach genial“, zumal es immer schwieriger werde, Jugendliche zum Musizieren zu bringen. Anschließend ehrten Edelmann und der MV-Vorsitzende Christian Wipfler sechs verdiente Mitglieder.

Berthold Lacher bekam für 70 Jahre aktive Tätigkeit und seine Verdienste die Ehrennadel in Gold mit Diamant mit Bandspange. Er trat 1953 unter Dirigent Carl Birkle dem MVB bei und zählte zu den Gründungsmitgliedern des Kreisseniorenorchesters.

Seit Anfang der 70er-Jahre bis 1993 fast ununterbrochen führte Lacher als Vorsitzender den Musikverein. Unter seiner Regie klappte die Neubelebung der Jugendkapelle, gelang die Benefizgala für „Aktion Sorgenkind“, wurden Vereinsausflüge nach Holland und Österreich unternommen und neue Uniformen angeschafft

Lacher war der am längsten amtierende Vorsitzende der Kapelle seit der Gründung 1927. Er hat somit ein Stück Bisinger Musikgeschichte geschrieben.

Christian Wipfler erhielt für 25-jährige Tätigkeit als Inventarverwalter die Verdienstnadel in Gold mit Diamant. Vor wenigen Monaten ist er in die Fußstapfen des langjährigen Vorsitzenden Wolfram Dehner getreten.

Miriam Krüger und Janne Donnerstag wurden für zehnjährige Tätigkeit mit der Ehrennadel in Bronze geehrt.

Matthias Ertl und Marianne Sauter unterstützen den MVB seit vielen Jahren als Fördermitglieder: Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Urkunde für 40 Jahre ging an Ertl, die Ehrenadel in Silber für 20 Jahre an Sauter.