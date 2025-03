Musikverein Bisingen: Die Bilder vom Jugendkonzert

11 Auch die Kinder der Musikalischen Früherziehung haben das Konzert mitgestaltet. Foto: Wahl

Gut besucht war die Bisinger Hohenzollernhalle am vergangenen Sonntagnachmittag: Der Musikverein Bisingen hat zum Jugendkonzert unter dem Motto „Musik für alle“ eingeladen – das sind die Bilder.









Link kopiert



Viele Eltern und Angehörige sowie weitere Besucher und Liebhaber der Volks- und Blasmusik sind gekommen, um sich von Auftritten der Jungmusiker vor Ort zu überzeugen. Für viele Jungmusiker war es der erste Auftritt vor so großem Publikum. In Kooperation mit der Jugendmusikschule Hechingen absolvieren sie die Ausbildung an einem Instrument.