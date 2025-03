1 Vor wenigen Wochen hat Gabriel Lehmann den Musikverein Behla letzmals durch eine fünfte Jahreszeit geleitet. (Archivfoto) Foto: Rainer Bombardi

Dirigent Gabriel Lehmann reicht den Taktstock an Patrick Bäurer weiter – einen „alten Bekannten“.









Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Behla am Samstag endet eine Ära, die in den vergangenen zehn Jahren die musikalische Entwicklung prägte: Dirigent Gabriel Lehmann reicht aus beruflichen Gründen den Taktstock an Patrick Bäurer weiter.