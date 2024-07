Musikverein Balingen: Nach fünf Jahren kehrt das Gartenfest zurück an die Eyach

1 Der Fassanstich ist geglückt. Foto: Breisinger

Das Gartenfest des Musikvereins Balingen hat seit Jahrzehnten seinen festen Platz im Balinger Veranstaltungskalender.









Link kopiert



„Schon als Kind bin ich mit meinen Eltern zu diesem Fest gegangen“, erinnert sich der Vorsitzende des Musikvereins Rudi Mattes. Erstmals wieder seit fünf Jahren fand das traditionsreiche Fest wieder auf dem Gelände neben den ehemaligen Tennisplätzen und dem jetzigen Jugendhaus in den Eyachauen statt. In den Jahren 2020 und 201 fiel das Gartenfest coronabedingt aus, in den vergangenen drei Jahren wurde das Fest wegen des Baus des Jugendhauses und der Gartenschau zum Finanzamt verlegt. Doch was dort fehlte, war das Grün, von dem es spätestens seit der Gartenschau mehr als genug an der Eyach gibt. Hier ist es dann doch etwas gemütlicher„, meinte Mattes: „Das ist ein super Festplatz mit idealer Größe.“ Die Gäste sahen das genauso und kamen am Samstag in Scharen.