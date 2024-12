Weihnachtsmarkt Enzklösterle Viele Besucher unterm Lichterzelt

Der Weihnachtsmarkt in Enzklösterle bot in diesem Jahr mit 41 Ständen ein großes Angebot, das viele Gäste anlockte. Bei der Eröffnung gedacht Bürgermeisterin Sabine Zenker aber zunächst den Opfern des Anschlags in Magdeburg.