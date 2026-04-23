Musikverein Bad Bellingen: Langjährige Musiker und junge Talente ausgezeichnet
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Ehrungen beim Musikverein Bad Bellingen (von links): Ludwig Gründel, Leon Heitz, Vorsitzender Florian Heitz, Simon Fräulin, Axel Gilbert, Andreas Kramer, Bianca Junker und Manfred Koch vom Verbandspräsidium Foto: Bianca Flier

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Bad Bellingen fanden auch Ehrungen statt.

Für 25 Jahre wurde der Dirigent und Trompeter Andreas Kramer mit der silbernen Ehrennadel des Markgräfler Musikverbands ausgezeichnet. Manfred Koch vom Verbandspräsidium würdigte die Verdienste des Jubilars und überreichte ihm das Ehrenemblem und die zugehörige Urkunde. Kramer trat dem Verein im Jahr 2001 bei und wirkt seit 2019 erfolgreich als Dirigent. Koch bescheinigte ihm ein gutes Gespür als Führungskraft, Einfühlungsvermögen und Begeisterung für seine Arbeit.

 

Jugendleistungsabzeichen errungen

Vom Verein wurden folgende Mitglieder für ihre lange Zugehörigkeit mit einer Urkunde ausgezeichnet: Albert Gilbert (Posaune) und Ludwig Gründel (Schlagzeug) für zehn Jahre, Simon Fräulin (Horn), Bianca Junker (Flöte), Leon Heitz (Schlagzeug)und Carina Dörr (Klarinette) für 20 Jahre.

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Vier junge Talente wurden mit dem Jugendleistungsabzeichen des Bundes Deutscher Blasmusikverbände ausgezeichnet. Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielt Victoria Dosenbach (Klarinette). Ferdinand Boll (Tenorsaxophon) und Florian Aebi (Schlagzeug) nahmen das silberne Leistungsabzeichen entgegen. Die höchste Auszeichnung, das Leistungsabzeichen in Gold, errang Juliane Schmid (Saxophon).

 