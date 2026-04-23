Musikverein Bad Bellingen: Langjährige Musiker und junge Talente ausgezeichnet

1 Ehrungen beim Musikverein Bad Bellingen (von links): Ludwig Gründel, Leon Heitz, Vorsitzender Florian Heitz, Simon Fräulin, Axel Gilbert, Andreas Kramer, Bianca Junker und Manfred Koch vom Verbandspräsidium Foto: Bianca Flier Beim Jahreskonzert des Musikvereins Bad Bellingen fanden auch Ehrungen statt.







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Für 25 Jahre wurde der Dirigent und Trompeter Andreas Kramer mit der silbernen Ehrennadel des Markgräfler Musikverbands ausgezeichnet. Manfred Koch vom Verbandspräsidium würdigte die Verdienste des Jubilars und überreichte ihm das Ehrenemblem und die zugehörige Urkunde. Kramer trat dem Verein im Jahr 2001 bei und wirkt seit 2019 erfolgreich als Dirigent. Koch bescheinigte ihm ein gutes Gespür als Führungskraft, Einfühlungsvermögen und Begeisterung für seine Arbeit.