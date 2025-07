Musikverein Bad Bellingen: Den runden Geburtstag nachgefeiert

1 Gut aushalten ließ es sich am Sonntag auf der einladenden Festmeile. Foto: Ines Bode Mit einem Festwochenende feierten die Mitglieder des Musikvereins Bad Bellingen „100+5 Jahre“ zwei Tage lang im Kurpark.







Die Festwirtschaft an der Konzertbühne bietet am frühen Sonntagnachmittag alles für einen entspannten Aufenthalt. In den Bankreihen gibt es genug Platz zum Ausbreiten, es duftet nach Flammkuchen und die letzten Pärchen „Weißwurst mit Brezel“ finden dankbare Abnehmer. Die Gäste gönnen sich den beliebten orangefarbigen Trunk oder ein kühles Tröpfchen, während der Musikverein Eggenertal zum Schlussakkord aufspielt. Zum letzten Mal an diesem Tag erhebt Dirigent Thomas Moritz den Taktstock, um durch die Takte des Badnerlieds zu führen, eine Hymne, die noch älter ist als der Gastgeber.