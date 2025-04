Am Ostersonntag, 20. April, ab 19 Uhr lädt der Verein zu einem echten Herzensprojekt ein – dem Ehemaligenkonzert. „Wir freuen uns riesig, dass viele ehemalige Musiker und Musikerinnen aus Nah und Fern dieses besondere Event mit uns feiern und gestalten werden“, heißt es vom Verein.

Am vergangenen Wochenende fand im ehemaligen Schulhaus in Schenkenzell das zweite Probenwochenende samt ehemaligen Musikern statt. Der Auftakt erfolgte am Freitagabend mit einer gemeinsamen Probe. Am Samstag startete der Tag mit Registerproben bis zum Mittag, danach folgten Gesamtproben.

Zufriedener Dirigent

Alle Proben waren laut Musikverein von großer Disziplin und Motivation geprägt. Dirigent Sascha Jager war zufrieden mit dem musikalischen Fortschritt und der Spaß mit tollen Gesprächen über alte Zeiten kam auch nicht zu kurz.

Das Probenwochenende war eine wichtige Vorbereitung für das bevorstehende Konzert, das am 20. April, in der Turn- und Festhalle in Schenkenzell stattfinden wird.

„Seien auch Sie ein Teil von unserem Herzensprojekt. Wir freuen uns auf Sie“, heißt es abschließend.