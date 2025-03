Musikverein Altdorf wird 125 Jahre: Jubiläum soll groß gefeiert werden

1 Vorsitzende Annika Möhringer (von links) ernannte Andreas Schwab zum Ehrenmitglied, Vorsitzender Fabian Bühler ehrte Sebastian Möhringer. Foto: Oswald

Beim Musikverein Altdorf herrscht große Vorfreude auf das 125-Jährige. Zudem wurde Anna Maria Speth zur neuen Rechnerin gewählt.









Die Vorstandssprecherin des MV Altdorf, Anna Maria Speth, gab bei der Hauptversammlung Einblick in den Planungsstand zum Vereinsjubiläum. Ein Kirchenkonzert am Samstag, 26. April, und ein Tag der Blasmusik am Sonntag, 6. Juli, mit Festgottesdienst sind die Jahreshöhepunkte. Neben den Feierlichkeiten rund um das Vereinsjubiläum haben der Dirigent und der Vorstand noch weitere Aktionen im Jahreskalender stehen. So wird der Verein beim Dorffest mitwirken, befreundeten Vereinen Gastbesuche abstatten und mit dem Jahreskonzert im Dezember ein kulturelles Highlight in Altdorf setzen.