Der Musikverein Aichhalden (MVA) veranstaltet sein traditionelles Weihnachtskonzert am Sonntag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr in der Josef-Merz-Halle. Die musikalische Leitung hat zum zweiten Mal Luca Heinzelmann inne. Der junge Dirigent gibt vorab einen Einblick in seinen Werdegang.