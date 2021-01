Musikverein Aichhalden auf CD Kreative Lösung für abgesagtes Konzert gefunden

"Es tut mir extrem weh, dass wir Ihnen in diesem Jahr kein klassisches Weihnachtskonzert bieten können", bedauert auch Dariusz Engelhardt, der erst vor einem Jahr den Vorsitz des Vereins übernommen hatte. "Trotz alldem müssen Sie dieses Jahr nicht auf ein Konzert des Musikvereins Aichhalden verzichten", wenden sie sich in einem Schreiben an ihre Freunde und Gönner. Wie das geht?

Persönliche Highlights der vergangenen zehn Jahre auf CD zusammengestellt

Die Musiker bringen ihr "Konzert ins Haus" – per CD. "Wir Musiker haben abgestimmt und unsere persönlichen Highlights aus den vergangenen zehn Jahren auf einer CD zusammengestellt", erklären sie. Für die "schönsten Aufnahmen aus den Jahren 2009 bis 2019" wurden Stücke aus dem Jahreskonzert sowie den "One Night on Broadway"-Showabenden berücksichtigt. Zu hören gibt es acht Lieder, darunter der "Japanese Tune" von 2015, die "West-Side-Story" aus 2017, "How to Train Your Dragon" von 2019. Auch der "Ost-West-Express", bei dem Philipp Rogg und Michael Kreuzberger als Solisten zu hören sind, hat es auf die Favoritenliste der Musiker geschafft.

Nicht fehlen darf ein Weihnachtslied, mit dem der Musikverein sein Jahreskonzert traditionell beschließt. Dort haben sich die Musiker für die Aufnahme von "Macht hoch die Tür" aus dem Jahr 2019 entschieden.

Der Verein stellt die CD mit dem "Konzert ins Haus" kostenlos zur Verfügung, freut sich aber über Spenden.

Weitere Informationen: www.mv-aichhalden.de