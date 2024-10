Musiktage in Donaueschingen

1 Im Rahmen einer Führung während der Musiktage erläutert der Musikwissenschaftler Fabian Czolbe (rechts) Foto: Cornelia Spitz

Musiktage in Donaueschingen – das ist auch 2024 für viele Kulturinteressierte wieder ein Highlight.









Vier Tage lang steht die Donaustadt im Zeichen der Neuen Musik. In den Konzertsälen, aber auch im freien Raum, über mehrere Orte und Räume verteilt, konnten die Besucher, auch am verkaufsoffenen Sonntag, in Resonanz mit Klangkunst gehen.