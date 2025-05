Entführung in Tübingen Wie sollten sich Zeugen eines Verbrechens verhalten?

Entführungen sind in Deutschland selten, trotzdem ist eine Frau in Tübingen mitten am Tag auf einem Supermarktparkplatz in ihrem eigenen Auto entführt worden. Der Weiße Ring in Freudenstadt hilft Opfern, er gibt aber auch Tipps für einen solchen Notfall.