Musikstar: Tod von Liam Payne: Familie und Freunde teilen Schmerz

3 An vielen Orten gedenken Fans des Sängers. Foto: Lucy North/PA Wire/dpa

Mahnwache in der Heimatstadt, Gedenkstätte am Unglücksort: Die Trauer um One-Direction-Mitglied Payne ist weiter groß. Ein bekannter Musikstar kritisiert die Zustände in der Branche.









London/Buenos Aires/New York - Nach dem Tod des britischen Musikers Liam Payne teilen Hinterbliebene ihre Trauer mit den Fans. Sowohl in Buenos Aires, wo der Sänger am Mittwoch starb, als auch in London wurde dem Ex-Mitglied der Boygroup One Direction mit Plakaten und Kerzen gedacht. In Paynes englischer Heimatstadt Wolverhampton gab es eine Mahnwache an seiner früheren Schule.