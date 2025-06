In diesem Jahr sorgen unterschiedliche Bands sogar an fünf Abenden für eine schöne, sommerliche Atmosphäre in der Stadtmitte.

„In diesem Jahr gehen wir bereits in die sechste Saison und haben ein abwechslungsreiches Programm für unsere Besucher vorbereitet“, teilen die Organisatoren des Hornberger Musiksommers, das Bürgerforum Stadtmarketing Hornberg und die Stadt Hornberg, mit. Beginn ist am Donnerstag, 3. Juli 2025, um 18 Uhr.

An fünf Donnerstagen im Juli erwartet die Besucher auf dem Bärenplatz, dem zentralen Platz im Herzen Hornbergs, ein musikalisches Highlight mit insgesamt fünf unterschiedlichen Bands. Es soll eine breite Palette an Musikrichtungen angeboten werden, damit für jeden Geschmack etwas dabei ist. Darunter sind laut der Mitteilung auch spannende neue Acts zu finden, die das Publikum begeistern werden.

Böhmisch-Mährische Blasmusik aus dem Schwarzwald

Fans der Blasmusik kommen am 3. Juli auf ihre Kosten, wenn die Blaskapelle „BÖMÄBA“ (böhmisch-mährisch-badisch) ab 18 Uhr mit ihrem schwungvollen Sound für gute Laune sorgen wird. Die Blaskapelle ist eine Blasmusikformation mit 14 Musikern aus dem mittleren Schwarzwald, die sich 2007 gegründet hat. Ihr Repertoire umfasst hauptsächlich böhmisch mährische Blasmusik, gespickt mit einigen solistischen Titeln und auch moderneren Arrangements. Die Bewirtung an dem Abend übernehmen die Galgenhexen.

Die Band Kanapee bietet am 10. Juli Rock- und Pop-Covers. die Band besteht aus fünf Freunden, die 2017 erstmalig in Hornberg Bühnenluft schnupperten. Ihr Motto lautet „ Alles außer Schlager“. Die Bewirtung übernimmt der CVJM Hornberg. Bodenständige, handgemachte und schnörkellose Party-, Beat- und Coverrockmusik, garniert mit Blues, Rock’n’Roll und Countryrock des letzten Jahrhunderts, bieten „Whynot“ aus Offenburg am 17. Juli ihrem Publikum auf dem Bärenplatz. Der Tennisclub Grün-Weiss Hornberg wird an dem Abend bewirten. Am 24. Juli geht es weiter mit „Captain Morgan“, alias Jürgen Theis und Stefan Hannen, die seit mehr als zehn Jahren Musikgeschichten aus vielen Jahrzehnten spielen und in der Region bestens bekannt sind.

Die Hornberger Vereine übernehmen im Wechsel die Bewirtung

Die Bewirtung übernimmt der VfR Hornberg. Handgemachte Musik mit Haltung und Gefühl bringen die sechs Musiker von „Flowdaz“ am 31. Juli auf die Bühne. Ihr Sound bewegt sich zwischen Rock und Reggae - mal kraftvoll, mal zurückgenommen, aber immer mit einem unverkennbaren Groove, der ins Ohr und in die Beine geht. Ihr Sound bewegt sich zwischen Rock und Reggae - mal kraftvoll, mal zurückgenommen, aber immer mit einem unverkennbaren Groove, der ins Ohr und in die Beine geht. Die Band spielt deutsche und englische Songs. Die Bewirtung übernimmt die Narrenzunft.

Schlechtes Wetter

Die Veranstaltungen müssen bei Regen abgesagt werden. Informationen dazu gibt es am Veranstaltungstag auf der Homepage der Stadt unter www.hornberg.de oder unter www.hornberger-musiksommer.de. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen.