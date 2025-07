1 Beim Wandelkonzert 2023 wurde die Altstadt zur Konzertbühne. Foto: Baum Der Musiksommer Altensteig findet am Sonntag, 27. Juli, mit dem Wandelkonzert im Bürgersaal seinen Abschluss.







Am Sonntag, 27. Juli, verwandelt sich wetterbedingt der Altensteiger Bürgersaal (an Stelle der Altstadt-Gassen) in eine lebendige Kulisse für Musik und Tanz. Schülerinnen und Schüler der Musikschule Altensteig präsentieren gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die kreativen Ergebnisse des vergangenen Jahres.