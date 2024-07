Musiksommer Altensteig: Uhlig und Orchester setzten Idee des Festivals perfekt um

Das Musiksommerorchester Altensteig ist ein Projektorchester, das die Grundidee des Festivals, junge Musiker aus Altensteig und Umgebung mit professionellen Musikern zusammenzubringen, perfekt umsetzt. Es besteht aus Schülern, ehemaligen Schülern, professionellen Musikern aus der Region sowie Musikern, die einen Bezug zu Altensteig haben.

Für die Zusammensetzung sind Renate Harr (Streicher) sowie Wolfgang Mücke (Bläser) verantwortlich. Die Leitung liegt bei Christof Harr. Die Konzerte sind alle zwei Jahre Höhepunkte des Musiksommers. In diesem Jahr tritt das Orchester am Sonntag, 21. Juli, ab 19 Uhr im Bürgersaal auf.

Auf dem Programm des Konzerts mit dem Pianisten Florian Uhlig, der bereits Gast der Musiksommer-Premiere im Jahr 2013 war und dem Festival seither die Treue hält, stehen in diesem Jahr mit der Symphonie Nr. 7 h-moll D 759 „Unvollendete“ von Franz Schubert und dem Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 d-moll op.15 von Johannes Brahms zwei Werke von damals noch nicht ganz 25-jährigen Komponisten, die auf der Suche nach ihrem persönlichen Kompositionsstil standen.

Komponist bricht nach zwei Sätzen ab

Franz Schubert hatte zwar schon sechs Symphonien vollendet, als er 1822 mit der Komposition seiner siebten begann, die als „Unvollendete“ in die Musikgeschichte eingehen sollte, weil sie nur aus zwei Sätzen besteht, aber er brach die Komposition zweier weiterer Sätze ab.

Über die Gründe dafür wird bis heute heiß diskutiert, eine überzeugende Erklärung wird wohl nicht mehr zu finden sein. Es wird aber spekuliert, dass er das Gefühl hatte, dem groß angelegten kompositorischen Bogen, der ihm vorschwebte, noch nicht gerecht werden zu können. Das gelang ihm erst in der achten Symphonie, die den Titel „Die Große“ trägt.

Mehrere Anläufe

Johannes Brahms, dem Robert Schumann öffentlich prophezeit hatte, einer der ganz Großen zu werden, kämpfte mit vielen Selbstzweifeln auf dem Weg zu seiner Idee einer Symphonie, als er in mehreren Anläufen ab 1854 sein erstes Klavierkonzert komponierte. Bei der Instrumentierung ließ er sich vom jungen Violinvirtuosen Joseph Joachim beraten, mit dem er befreundet war. Trotzdem fiel das Konzert bei seiner Uraufführung beim Publikum komplett durch und erlangte erst später die große Anerkennung, die diesem monumentalen Werk heute entgegengebracht wird.

Dass Johannes Brahms als Herausgeber der „Unvollendeten“ in der ersten Gesamtausgabe der Werke Schuberts später einen großen Beitrag zur Rezeption von dessen Symphonie leistete, macht die Verbindung beider Komponisten deutlich.

Erster Klavierabend mit zwölf Jahren

Florian Uhlig wurde 1974 in Düsseldorf geboren. Im Alter von zwölf Jahren gab er seinen ersten Klavierabend. Später studierte er bei Peter Feuchtwanger sowie anschließend am Royal College of Music und an der Royal Academy of Music in London. Im Laufe seiner musikalischen Karriere gewann Uhlig etliche Preise, darunter 1996 den Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb Zwickau, den Europäischen Kulturpreis der Fondation Européenne de la Culture, den Stephen-Arlen-Gedächtnis-Preis der English National Opera sowie die Queen Elisabeth Rose Bowl.

Im Jahr 2021 erhielt er den Preis der deutschen Schallplattenkritik sowie 2023 den Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau für seine Gesamteinspielung der Klavierwerke von Robert Schumann. Einen weiteren Schwerpunkt in seiner künstlerischen Tätigkeit bilden Ravel und Schostakowitsch, dessen Werke für Klavier und Orchester er ebenfalls komplett eingespielt hat.

Seit 2008 ist Uhlig Künstlerischer Leiter des Johannesburg International Mozart Festivals, im Jahr 2014 wurde er auf eine Professur an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden berufen und folgte 2019 dem Ruf an die Musikhochschule Lübeck.

Harr lehrt am Christophorus-Gymnasium

Christof Harr studierte Schulmusik in Stuttgart (Hauptfach Violoncello). Seit 1992 ist Christof Harr als Lehrer für Musik und Geschichte am Christophorus-Gymnasium Altensteig tätig. In Altensteig gründete er das „Jugendsinfonieorchester Altensteig“ als Kooperation zwischen Gymnasium und Musikschule, das er bis 1998 leitete. Seit 1996 ist er Leiter des CJD-Orchesters, des bundesweit agierenden Orchesters des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands, mit dem er regelmäßige Auftritte im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin und des Alten Schauspielhauses Berlin sowie in vielen weiteren Städten in Deutschland hat.

Christof Harr ist Schüler von Achim Holub (London), der als Assistant Conductor des Philharmonia Orchestra London, über mehrere Jahre der engste Mitarbeiter von John Eliot Gardiner war. Von 2009 bis 2015 unterrichtete er regelmäßig als Mitarbeiter von Achim Holub bei den „Conducting Masterclasses“ in Graz und London, wo er mit der Kammerphilharmonie Graz, dem Orpheus Sinfonia London sowie den London Classical Soloists konzertierte.

Eintrittskarten für das Konzert kosten 17 Euro, ermäßigt 10 Euro. Die Tickets sind erhältlich bei allen reservix-Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de sowie an der Zentrale des Rathauses.