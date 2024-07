Musiksommer Altensteig: Schatz-Trio beschert Zuhörern Gänsehaut-Momente

1 Benjamin Schatz (von links) feierte seinen 43. Geburtstag auf der Bühne des Altensteiger Bürgersaals – gemeinsam mit den Hochkarätern Henning Sieverts und Johannes Enders. Foto: Maria Kosowska-Németh

Das Jazzkonzert mit dem Benjamin-Schatz-Trio war gleich zu Beginn eine Perle in der Kette der Veranstaltungen des Musiksommers 2024. Der Bürgerhaussaal glühte und tobte.









Am zweiten Tag des Festivals boten die Musiksommer-Macher Christa Haizmann und Sascha Wittich dem Publikum ein wahres Schmankerl. Zahlreiche Zuhörer durften den in Wien ansässigen Pianisten und Komponisten Schatz in der exklusiven Gesellschaft der gefragtesten Jazzkünstler und Laureaten des Jazz-Echo-Preises Johannes Enders (Saxofon) und Henning Sieverts (Bass) hautnah erleben.