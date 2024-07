Musiksommer Altensteig: Schatz bringt Echo-Preisträger nach Altensteig

Der Musiksommer Altensteig deckt auch das Genre Jazz ab. So auch in diesem Jahr: Benjamin Schatz macht in einer Trio-Formation an diesem Sonntag witterungsbedingt nicht den Schlossgarten, sondern den Bürgersaal zur Bühne. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Die Besucher dürfen sich auf ein eindrucksvolles Klangerlebnis freuen, wenn Benjamin Schatz am Klavier, Johannes Enders am Saxofon und Henning Sieverts am Kontrabass zusammen auf der Bühne stehen. Schatz bringt mit den beiden Echo-Preisträgern Enders und Sieverts zwei Hochkaräter der deutschen Jazzszene nach Altensteig.

Die Zuhörer erwartet ein Programm mit einer Mischung aus musikalischer Interaktion, energiegeladenem Spiel und lyrischen Balladen.

Lesen Sie auch

Benjamin Schatz ist in Altensteig gut bekannt. Er kommt aus Pfalzgrafenweiler, besuchte das Christophorus-Gymnasium und war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach zu Gast in der Flößerstadt. Nach seinem Studium des klassischen Klaviers in Trossingen, Los Angeles und Leipzig wurde er Schüler des weltberühmten Jazzpianisten Richie Beirach an der Musikhochschule Leipzig Er schloss sein Studium 2008 ab.

Dozent seit 2015

Nach seinem Umzug nach Wien studierte er am dortigen Konservatorium bei Oliver Kent und Andy Middleton und erhielt 2012 den „Master of Arts“ mit Auszeichnung.

Die Liste seiner Wettbewerbserfolge scheint endlos. Er studierte in Meisterkursen bei Cedar Walton, Mulgrew Miller, Kenny Werner, Marc Copland, Jim McNeely, Fred Hersch, Aaron Parks, Jimmy Cobb, Buster Williams, Billy Hart, Lewis Nash, Peter Bernstein und Dave Liebman. Seit April 2015 ist er Dozent an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig und an der Hochschule für Musik Weimar.

Johannes Enders gilt als Deutschlands derzeit einflussreichster Jazz-Saxofonist. Seit 2009 hat er eine Professur für Jazz-Saxofon an der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« in Leipzig inne, 2012 wurde er mit dem Echo Jazz und dem deutschen Musikautorenpreis ausgezeichnet.

Gefragter Sideman

Als gefragter Sideman in Bands wie The Notwist, Jazz Big Band Graz, Susi Hyldgaard Band, Karl Ratzer International Septet, The Flow, Rainer Böhm Quartett und Henning Sieverts Blauer Reiter spielte er mittlerweile in allen wichtigen Clubs und allen renommierten Festivals und verewigte sich auf bislang über 100 CD-Einspielungen. Im eigenen Studio Enders Room produziert er Musik für Film und Fernsehen.

Der Bassist, Cellist und Komponist Henning Sieverts wurde 1966 in Berlin geboren und gilt als einer der gefragtesten Jazzmusiker Europas. Konzerte und Tourneen führten ihn auf alle fünf Kontinente. Seine Diskographie umfasst mehr als 140 CDs, darunter 17 als Bandleader. Henning Sieverts erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Echo Jazz, den Neuen Deutschen Jazzpreis, den erste Preis beim Jazz-Wettbewerb der „International Society of Bassists“ und den Staatlichen Förderpreis des Freistaats Bayern.

Auch als Komponist tätig

Neben seiner Konzerttätigkeit arbeitet Henning Sieverts intensiv als Komponist. Seine Suite „Musica Flora“ wurde 2013 vom „Lucerne Jazz Orchestra“ uraufgeführt. 2014 war er künstlerischer Leiter des Festivals „Tonspuren“ im Kloster Irsee, 2016 folgte die Auftragskomposition „Bachs Blüten“ für das „E.O.S. Chamber Orchestra Cologne“. Im Herbst 2022 präsentiert das „Lucilin Ensemble“ (Luxemburg) die Auftragskomposition „Bal Contemporain“ anlässlich des Europäischen Kulturhauptstadtjahres.

Tickets für das Konzert im Bürgersaal kosten 17 Euro und sind bei www.reservix.de, an der Zentrale des Rathauses, allen reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich.