Musiksommer Altensteig: Festival wartet mit bunter Mischung auf

Der Trompeter Matthias Schriefl ist kein Neuling beim Altensteiger Musiksommer. Dieses Jahr tritt er in zwei unterschiedlichen Formationen in der Flößerstadt auf. Foto: Gerhard Richter Der Musiksommer Altensteig besticht wieder mit einer Mischung aus renommierten Musikern und regionalen Künstlern und Ensembles. Einmal mehr mit dabei: Matthias Schriefl.







Der Musiksommer Altensteig verwandelt die Kulturstadt vom 12. bis 27. Juli in ein Meer aus Tönen und Stimmen. In der Stadtkirche, auf dem Marktplatz, im Schlossgarten, auf dem Lindenplatz, in der Markgrafenhalle – überall wird musiziert und gesungen, mal klassisch, mal volkstümlich, mal in kleinen Gruppen, mal im großen Orchester.