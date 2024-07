Musiksommer Altensteig: Die Kleinsten eröffnen das Festival

1 Auch Tanzeinlagen gehörten beim Auftakt des Musiksommers zum Programm. Foto: Manfred Köncke

Der Abschluss der Musikalischen Früherziehung eröffnete die zwölfte Auflage des Altensteiger Musiksommers. Der Bürgersaal war mit Eltern und Angehörigen voll besetzt.









Willkommen geheißen wurden die Besucher von Leiterin Agnes Gleske. Danach verteilten sich 22 Jungen und Mädchen auf der Bühne, drehten sich sich in den nächsten 45 Minuten in unterschiedlichen Formationen zur Musik im Kreis, sangen aus voller Brust fröhliche Lieder, klatschten in die Hände, stampften mit den Füßen, musizierten mit Trommeln, Glockenspielen, Rasseln, Triangeln, Boomwhackern und anderen Instrumenten .