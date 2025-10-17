Musikschulförderung: Grenzach-Wyhlen muss mehr Geld ausgeben

Räte kritisieren die Unterfinanzierung von musischen Landesprogrammen im Hauptausschuss. Ist Instrumentalunterricht zu elitär?
Seit über 60 Jahren bietet die Musikschule Rheinfelden ein ergänzendes Bildungsprogramm zu den klassischen Musikvereinen an. Neben der Stadt Rheinfelden profitieren auch die Gemeinden Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen davon, weshalb sie die Schule finanziell unterstützen. Für die Anpassung des Fördervertrags stellten Musikschulleiter Bernward Braun und Vereinschef Günther Häßler im Grenzach-Wyhlener Hauptausschuss die Rahmenbedingungen und den gewünschten Förderbetrag vor.