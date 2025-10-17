Musikschulförderung: Grenzach-Wyhlen muss mehr Geld ausgeben

Seit über 60 Jahren bietet die Musikschule Rheinfelden ein ergänzendes Bildungsprogramm zu den klassischen Musikvereinen an. Neben der Stadt Rheinfelden profitieren auch die Gemeinden Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen davon, weshalb sie die Schule finanziell unterstützen. Für die Anpassung des Fördervertrags stellten Musikschulleiter Bernward Braun und Vereinschef Günther Häßler im Grenzach-Wyhlener Hauptausschuss die Rahmenbedingungen und den gewünschten Förderbetrag vor.

Keine finanziellen Reserven mehr Bereits im Sommer war mit verschiedenen Abteilungen des Rheinfelder Rathauses intensiv diskutiert worden. Daraus entstand der nun vorliegende Vorschlag, den der Rheinfelder Gemeinderat im Juli verabschiedete. „Unsere Reserven sind nahezu bei Null“, bedauerte Häßler zu Beginn seiner Ausführungen. Einnahmeausfälle während Corona, Tarifsteigerungen und final auch die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 60. Geburtstag, bei denen ungeplante Ausgaben hinzukamen, brächten die Einrichtung an den Rand der Existenzbedrohung, sagte er.

Zuschüsse für auswärtige Schüler

Bereits seit September wurden die Gebühren für die Schüler angehoben. Ein Einzelinstrumentalunterricht (30 Minuten pro Woche) kostet seitdem 94 Euro monatlich. Dabei sind Ermäßigungen für Geschwister oder im Rahmen des Teilhabegesetzes möglich. Rund 40 Prozent der tatsächlich anfallenden Kosten werden durch die Kommunen bezahlt, dazu gibt es noch Gelder von Land und Landkreis. Mit allen Nebenkosten ist eine „Jahreswochenstunde“ (JWSt) Unterricht (wöchentlich 45 Minuten über das komplette Schuljahr) mit rund 3200 Euro angesetzt. Für das kommende Jahr ist der Antrag, dass die Gemeinde je JWSt 1276 Euro übernimmt. Für die Planung der Haushalte sollen die JWSt gedeckelt werden. Im Falle von Grenzach-Wyhlen mit 71 Stunden wären das für 2026 rund 90 000 Euro. Was einigen Räten sauer aufstieß: Zwei Wochenstunden werden für auswärtige Schüler bezahlt, die beispielsweise im Wiesental oder der Schweiz wohnen. Werden weniger als 71 JWSt benötigt, verringert sich der Zuschuss der Gemeinde.

Landesfördergelder seit Jahren eingefroren

Annette Grether (Grüne) sprach sich dafür aus, mehr Gruppenangebote anzubieten, die damit wirtschaftlicher wären. „Sonst ist das alles sehr elitär.“ Dem pflichtete Ulrike Ebi-Kuhn (CDU) bei: „Die CDU hatte schon immer Probleme mit der Musikschule. Ich habe heute auch Bauchweh, für jeden Schüler 1276 Euro jährlich zu bezahlen.“ Hierzu korrigierte Schulleiter Bernward Braun, dass viele Schüler nur 30 Minuten in Anspruch nehmen. Mit zwei JWSt werden bis zu drei Schüler unterrichtet. Marianne Müller (SPD) bedauerte, dass das Land beim Förderprogramm SBS (Singen – Bewegen – Sprechen) die Landeskosten seit 20 Jahren eingefroren habe.

Debatte über Umgang mit Auswärtigen

Wegen der auswärtigen Schüler, mit denen sich auch ein Antrag der FDP-Fraktion beschäftigte, verwiesen die Musikschulvertreter auf die damit verbundene ausufernde Bürokratie. Bürgermeister Tobias Benz verwies darauf, dass Grenzach-Wyhlener auch in anderen Musikschulen seien. „So lange keine andere Gemeinde damit anfängt, werden wir das Bürokratiemonster nicht aufbauen.“ Was aber aus Transparenzgründen befürwortet wurde, war das Einfügen eines Satzes, dass die in Rechnung gestellten Beträge nur durch die Subventionen möglich seien. Umständlich sei es hingegen, jeden einzelnen Zuschuss detailliert aufzuführen.

Da dennoch einige Fragen noch offenblieben, verkürzte Bürgermeister Benz die „Hausaufgaben“ für die Fraktionen: „Wir müssen uns einigen, wen fördert man und wie viel bestellt man.“ Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Dienstag soll daher nun geklärt werden, wie künftig mit Erwachsenen und Auswärtigen umgegangen werden soll und wie viel Unterricht Grenzach-Wyhlen bezuschussen möchte.