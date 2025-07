„Unser Sommernachtstraum“: Gemeinsam sommerlich geträumt wird am Samstag, 19. Juli, in der Schlossanlage Wildberg.

Ab 20 Uhr stehen das Orchester unter Leitung von Peter Falk sowie Tänzer aus den Kursen von Anna Seeger auf der Bühne. Die Besucher dürfen sich auf romantisch-verspielte Kompositionen aus verschiedenen Epochen freuen.

Die Musikschule Wildberg hat in den vergangenen Wochen mehrfach bewiesen, wie vielseitig der Unterricht an der musikalischen Bildungseinrichtung ist. Auf den gelungenen Auftritt der Kinder aus der musikalischen Früherziehung folgt diesen Samstag, 19. Juli, ein ebenso stimmungsvoller wie anspruchsvoller Auftritt des Orchesters und der Tänzer. Der passende Titel für einen sommerlichen Samstagabend in der malerischen Schlossanlage: „Unser Sommernachtstraum“.

Von „Fairy Queen“ bis „Summertime“

Gespielt werden unter anderem berühmte Werke wie die „Feuerwerksmusik“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, Henry Purcells „The Fairy Queen“, der „Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und „Summertime“ von George Gershwin.

Bei schlechtem Wetter in der Halle

Für sommerliche Getränke ist ebenfalls gesorgt. Die Bewirtung übernimmt der Förderverein der Musikschule Wildberg. Bei ungünstiger Witterung findet das Konzert in der Schönbronner Halle statt. Ab Freitagnachmittag kann der Veranstaltungsort unter Telefon 07054/932 38 90 abgefragt werden.

Musik und Tanz bei freiem Eintritt

„Die Orchesterarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Unterrichtsalltags“, betont Musikschulleiterin Petra Roderburg-Eimann. Zudem sei es spannend, wie sich verschiedene musikalische Professionen ergänzen, ein unvergessliches Erlebnis für das Publikum gestalten und auch bekannte Werke noch einmal neu interpretieren können. Bei „Unser Sommernachtstraum“ erwarte die Zuhörer hochklassige Musik und eindrucksvoller Tanz. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.