Infotag an Musikschule Wildberg: Passt ein Instrument oder Tanz zu meinem Kind?

1 Am Samstag können viele verschiedene Instrumente in der Musikschule Wildberg kennengelernt werden. (Symbolbild) Foto: highwaystarz - stock.adobe.com/HighwayStarz

Jährlich zum Schulbeginn lädt die Musikschule Wildberg zu einem Informationstag am Samstag, 14. September, ein, bei dem Klein und auch Groß sich das vielseitige Angebot anschauen können. Ganz neu dabei ist der Förderverein, der ab 10 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück einlädt.









„Da ist für jeden was drin!“ – diesem Motto wird die Musikschule Wildberg seit vielen Jahren gerecht. Doch was heißt das eigentlich? Was bietet die Wildberger Bildungseinrichtung ihren Schülern? Wie läuft der Unterricht ab? Wer sind die Lehrkräfte? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es am Samstag, 14. September, von 10 bis 13 Uhr beim diesjährigen Infotag. Der Besuch ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.