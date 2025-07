„Abflug in das Abenteuer“ – so treffend begann das jüngste Konzert der Wildberger Musikschule. Passend zum Lied spannten die Jungen und Mädchen rote Regenschirme auf und wirbelten sie fröhlich umher. Damit verliehen sie dem Titel des Konzerts – „Der rote Regenschirm“ – anschaulich Ausdruck.

Jetzt standen die Jüngsten aus den vielen Klassen der Musikschule im Fokus. Ursula Staenglen und Kaoru Minamiguchi bringen den Kindern im Rahmen der musikalischen Früherziehung sowie in der Gruppe „Musik, Spiel und Tanz für Dreijährige“ spielerisch und kindgerecht die Grundlagen von Musizieren und Rhythmus bei. Selbst in diesen jungen Jahren sind die Jungen und Mädchen unglaublich diszipliniert und motiviert, was mit schnellem Lernerfolg belohnt wird. Und wie lässt sich das Eltern, Großeltern und Interessierten besser demonstrieren als bei einem Konzert?

Wie große Stars, scheinbar ganz ohne Lampenfieber standen die Kinder in verschiedenen Gruppen vor einem großen Publikum. Mit Hilfsmitteln wie roten Regenschirmen, weißen Tüchern und Schlagwerk schrieben sie eine spannende Geschichte, die sie mit Tänzen und Rhythmik zum Leben erweckten.

Mit einfachen Hilfsmitteln schrieben die Kinder eine spannende Gechichte. Foto: Jacqueline Geisel

So nahmen sie die Zuschauer mit auf einen Spaziergang durch die Wolken, gingen in Afrika auf Safari, ritten auf Kamelen durch die Wüste, tauchten ab in das wilde Meer, kämpften sich durch den Urwald und stapften durch den Schnee. Diese Worte in Klängen und mit Bewegungen Ausdruck zu verleihen, vermittelt den Kindern ein instinktives Gefühl für Musik und bereitet sie auf alle weiteren Instrumente oder Tanzarten vor, die sie später vielleicht erlernen möchten.

Die Zuschauer konnten gar nicht aufhören zu strahlen. Die Kleinen machten ihre Sache so gut und wirkten dabei so bezaubernd, dass den Konzertbesuchern das Herz aufging. Sie spornten den Musiker-Nachwuchs mit begeistertem Applaus an und bestätigten damit, dass sich das Proben und konzentrierte Lernen definitiv ausgezahlt hat.