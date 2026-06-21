Musikschule Weil: Die Musikschule ist gut aufgestellt

In der Spannweite zwischen Breiten- und Exzellenzförderung bewegt sich das Angebot der Städtischen Musikschule Weil. Beim Sommerkonzert zeigte sich das breite musikalische Spektrum.
„Für die Musikschule sieht es gut aus“. Das sagte Kulturamtsleiter Peter Spörrer. Sein Zwischenfazit beim Sommerkonzert in der Altweiler Kirche, die angesichts der Außentemperaturen von 34 Grad angenehm temperiert war, konnte sich hören lassen: „Unsere Musikschule ist besonders“. Mit diesen Worten dankte Spörrer auch den Fachbereichsleitern und Lehrkräften, die zum Erfolg dieser Institution beitragen.