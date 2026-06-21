Musikschule Weil: Die Musikschule ist gut aufgestellt

In der Spannweite zwischen Breiten- und Exzellenzförderung bewegt sich das Angebot der Städtischen Musikschule Weil. Beim Sommerkonzert zeigte sich das breite musikalische Spektrum.

„Für die Musikschule sieht es gut aus“. Das sagte Kulturamtsleiter Peter Spörrer. Sein Zwischenfazit beim Sommerkonzert in der Altweiler Kirche, die angesichts der Außentemperaturen von 34 Grad angenehm temperiert war, konnte sich hören lassen: „Unsere Musikschule ist besonders“. Mit diesen Worten dankte Spörrer auch den Fachbereichsleitern und Lehrkräften, die zum Erfolg dieser Institution beitragen.

Wie gut die Weiler Musikschule aufgestellt ist, hörte man an diesem Abend. Das bewies auch das umfangreiche, über zweistündige Programm mit vielen Ensembles und solistischen Beiträgen. Beide Aspekte dieser Förderung wurden dabei spielend eingelöst. Die Breitenförderung war in den Orchester-, Streicher- und Bläser-, Harfen- und Zupfensembles vielseitig hörbar. Und es traten andererseits viele hervorragende Talente an, die bei „Jugend musiziert“ erfolgreich waren. Die Programmzusammenstellung gab vielen Musikschülern Gelegenheit, ihren Leistungsstand und sogar solistische Brillanz unter Beweis zu stellen.

Wie etwa Giovani Hubner Manosso, der zum einen an der Querflöte die solistische Traverso-Stimme in der h-Moll-Orchestersuite von Bach, zum anderen Franz Liszts’ „Liebestraum“ Nr. 3 am Flügel zum Klingen brachte. Die von ihm und dem von Valeria Gleim gut instruierten Streichensemble „Cantabile“ gespielte Bach-Suite wirkte gegenwärtig, musiziert wie selbstverständlich, in natürlichen und organischen Tempi. In der berühmten Badinerie am Schluss war es dann ein echter Adrenalin-Bach.

Eckhard Lenzings Bläserensemble gefiel in den Antiken ungarischen Tänzen von Ferenc Farkas und dem unterhaltsamen Walzer aus der Jazzsuite Nr. 2 von Schostakowitsch durch konzertante Beschwingtheit.

Musikschulleiterin Ariane Mathäus hat mit einem Streichquartett einen Beethoven (Allegro-Kopfsatz aus op.18) gut erarbeitet: eine überzeugende Leistung.

Angefangen hat das abwechslungsreiche Programm mit einem irischen Traditional und bretonischer Musik, bei der Caroline Grandhomme ihrer harmonisch aufspielenden Harfenklasse vorstand. Offensichtlich hat es ausgezahlt, dass die Musikschule für Fortgeschrittene eine große Doppelpedalharfe angeschafft hat, um Harfenschüler zu fördern und wettbewerbsfähiger zu werden. Die solistischen Beiträge waren außergewöhnlich. Das begann bei Milan Vohra, immerhin Landespreisträger bei „Jugend musiziert“, der am Klavier effektvoll mit Kabalewski auftrumpfte.

Sophia Huber zeigte kultiviertes Mozart-Spiel. Manossos profundes Liszt-Spiel wurde schon erwähnt. Und Franz Josef Hufsky toppte nicht zum ersten Mal die Klavierbeiträge. Hufskys pianistisches Können und seine stupende Technik sind beeindruckend, wie man in einem Stück der zeitgenössischen Japanerin Minako Tokuyama hören konnte. Nicht von ungefähr hat Hufsky den dritten Preis im Klaviersolo auf Bundesebene erreicht, ist also der Drittbeste in seiner Alterskategorie beim Jugend- musiziert-Wettbewerb in Deutschland.

Ein volksmusikalischer Ton kam beim Hackbrett-Duo Anna und Julia Dietsche ins Spiel. Eine andere (Klang-)Kultur brachte das Saz-Ensemble um die Sängerin Polat Hatice mit türkischer Musik in das Sommerkonzert.

Der finale Höhepunkt war der Auftritt des City Connect Orchestra (CCO) der Musikschulen Lörrach und Weil, auch eine Besonderheit und nicht gerade üblich.

Unter Leitung von Ariane Mathäus trat das CCO mit zwei Solisten an: einmal dem Geiger Max Dürr, der im Paganini-Stil bei einer Kreisler-Pièce viel Applaus bekam, und Jannik Temmler in einem rasanten Zirkusgalopp am Xylophon.

Die ganze Bühne füllte sich für die Ouvertüre zum Singspiel „Kannitverstan“ nach Johann Peter Hebel von Eckhard Lenzing. Ein sehr originelles und witziges Werk des Fagottisten, mit überraschenden Instrumentalkombinationen wie Klavier und Akkordeon sowie einprägsamen Melodien. Man darf sich auf die Gesamtaufführung dieses Singspiels im Herbst freuen.

Caroline Grandhomme, Sophia Huber, Franz Josef Hufsky, Valeria Gleim, Eveline Vinh-Marinelli, Milan Vohra freuten sich über die Anerkennung durch Musikschulleiterin Ariane Mathäus und Kulturamtsleiter Peter Spörrer (von links). Foto: Jürgen Scharf

Kurz vor Schluss gab es noch von Spörrer und Mathäus kleine Anerkennungen für die erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmer. Der Hitze war wohl geschuldet, dass der Besuch dieses Mal etwas zu wünschen übrig ließ.