1 Gemeinsame Freude über ein gelungenes Konzert. Foto: Musikschule

Junge Waldachtaler Musikschülerinnen und -schüler beeindrucken bei einem Konzert in der Waldachtalschule mit ihrem Können.









Link kopiert



Alle Plätze im Musikraum in der Waldachtalschule waren besetzt. Eltern, Großeltern, Geschwister , Verwandte und Bekannte wollten hören, was die Kinder in der Musikschule bei Viktor Brose in diesem Jahr gelernt haben. Und niemand wurde enttäuscht.