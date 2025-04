Am vergangenen Wochenende fanden in der Trossinger Musikschule beeindruckende Schülerkonzerte statt.

Gleich zwei große Klassen stellten ihr musikalisches Können unter Beweis.

Die Klavierklassen von Eri Ogawa-Listmann und Matthias Listmann begeisterten am Sonntag im Konzertsaal die zahlreich erschienenen Eltern, Verwandte und Freunde. Mehr als 100 Interessierte fanden sich im Zuhörerraum ein und genossen anschließend im Foyer bei Kaffee und Kuchen die gesellige Atmosphäre.

Die jungen Talente, sowohl jüngere als auch ältere Schülerinnen und Schüler, präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, das laut Pressebericht einen bunten Strauß an Musikstücken aus verschiedenen Stilepochen umfasst.

Die Darbietungen in Form eines Solos als auch im Duett, zeigten die Vielfalt und das Engagement der Schülerinnen und Schüler. Bereits am 22. März hatte die Schlagzeugklasse von Jens Willi die Zuhörer mit ihrem Können begeistert.

Die Schülerinnen und Schüler demonstrierten die gesamte Bandbreite des Schlagzeug-Equipments, von traditionellen Schlaginstrumenten über Percussion bis hin zu Mallet-Instrumenten, wie Glockenspiel, Vibraphon und Xylophon. Diese Veranstaltungen sind nicht nur eine gute Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, ihr Können zu zeigen, sondern auch eine Möglichkeit für die Gemeinschaft, die musikalische Entwicklung der jungen Talente zu unterstützen und zu feiern.

Kreativer Austausch

Die Trossinger Musikschule bleibt ein Ort der Inspiration und des kreativen Austausches, der sowohl Schüler als auch Zuhörer begeistert.

Mit rund 1300 Teilnehmern fand der diesjährige Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ vom 2. bis zum 6. April statt. Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg konnten ihre musikalischen Talente in den Städten Calw, Nagold und Wildberg unter Beweis stellen. Auch zwei junge Musiker aus den Klassen von Elisabeth Weber und Ralf Reiter nahmen erfolgreich teil, teilt die Musikschule Trossingen weiter mit.

Von links: Samuel Schnepf, Luidmyla Davidulina, Melissa Schirling und Elisabeth Weber Foto: Musikschule

Die Wertung in der Kategorie „Schlagzeug solo“ wurde vom 5. bis 6. April in Renningen ausgetragen. Der Landeswettbewerb ist Teil des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und richtet sich an Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aller Altersgruppen sowie aus verschiedenen Musikrichtungen.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen die Teilnehmer sich zunächst im Regionalwettbewerb qualifizieren. Insgesamt umfasst die Veranstaltung eine Vielzahl von Kategorien, darunter Tasteninstrumente, Blasinstrumente, Streichinstrumente und Gesang. Eine Fachjury bewertet die Darbietungen nach Kriterien wie technischer Fertigkeit, Musikalität und Bühnenpräsenz.

Die besten Teilnehmer haben die Chance, sich für den renommierten Bundeswettbewerb zu qualifizieren.

Gute Leistungen

In der Altersgruppe III der Kategorie „Percussion“ trat Samuel Schnepf aus der Klasse von Ralf Reiter an und erzielte in Renningen mit 22 Punkten den zweiten Preis.

In der Altersgruppe VI der Kategorie „Violine“ nahm Melissa Schirling teil. Begleitet von Liudmyla Davidulina am Klavier, konnte die Schülerin von Elisabeth Weber einen zweiter Preis erringen.